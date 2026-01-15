Πούτιν: «Ο κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος» – Σιώπησε για Μαδούρο και Ιράν

0

«Οι μακροχρόνιες συγκρούσεις εντείνονται και αναδύονται νέα σοβαρά σημεία ανάφλεξης»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η διεθνής κατάσταση έχει επιδεινωθεί και ότι ο κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος, αλλά σιώπησε για την κατάσταση στην Βενεζουέλα και ο Ιράν.

Ο Πούτιν δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια την ανατροπή από τις ΗΠΑ του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, τις διαμαρτυρίες στο Ιράν ή τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

«Η κατάσταση στη διεθνή σκηνή επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο - δεν νομίζω ότι κάποιος θα διαφωνούσε με αυτό - οι μακροχρόνιες συγκρούσεις εντείνονται και αναδύονται νέα σοβαρά σημεία ανάφλεξης», δήλωσε ο Πούτιν με ένα χαμόγελο.

Ο Πούτιν απευθυνόμενος στους νέους πρέσβεις που παρουσίασαν τα διαπιστευτήριά τους στο Κρεμλίνο, δεν ανέφερε ρητά τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Τραμπ, στις πρώτες αυτές δημόσιες δηλώσεις του για θέματα εξωτερικής πολιτικής που έκανε φέτος.

«Ακούμε έναν μονόλογο από εκείνους που, με το δικαίωμα της ισχύος, θεωρούν επιτρεπτό να υπαγορεύουν τη θέλησή τους, να κάνουν κηρύγματα στους άλλους και να εκδίδουν εντολές», είπε ο Πούτιν. «Η Ρωσία είναι ειλικρινά προσηλωμένη στα ιδανικά ενός πολυπολικού κόσμου».

Ο Πούτιν προέτρεψε τους πρέσβεις να συζητήσουν τις προτάσεις της Ρωσίας για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Ελπίζουμε ότι η αναγνώριση αυτής της ανάγκης θα έρθει αργά ή γρήγορα. Μέχρι τότε, η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει με συνέπεια τους στόχους της».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πιο αιματηρός στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πυροδότησε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης από την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας το 1962.