Απειλές του Ιράν κατά του Τραμπ: «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

0

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επίθεση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης

Απειλητικό μήνυμα κατά του Ντόναλντ Τραμπ μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, ενώ φαίνεται ότι ετοιμάζεται επίθεση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν «αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει τον στόχο».

Είναι μια σαφής αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας. Το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία από εκείνη την ομιλία.

Είναι ως σήμερα η πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης εναντίον του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες απειλές του ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στη χώρα αν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.