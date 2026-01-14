Πληθαίνουν οι ενδείδεις για άμεση στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν

0

Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες

Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι ενδείξεις επικείμενης στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν.

Δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση δείχνει πιθανή, με τον έναν να αναφέρει ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες, ενώ ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Επίσης, η Ντόχα επιβεβαίωσε σήμερα ότι ελήφθησαν προληπτικά μέτρα στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης μέρους του προσωπικού, λόγω των «αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων».

Η Αλ Ουντέιντ, η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, φιλοξενεί 10.000 στρατιώτες και έγινε στόχος του Ιράν τον Ιούνιο ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Reuters πως οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ως προληπτικό μέτρο, «δεδομένων των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων».

Την ίδια στιγμή, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία ζήτησε από τα μέλη του προσωπικού της να «επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις» κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μετά την απειλή του Ιράν να ανταποδώσει σε πιθανές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ.

«Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες στο βασίλειο να κάνουν το ίδιο», ανέφερε η πρεσβεία σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της, επικαλούμενη τις «τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις» εν μέσω του κύματος διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Τέλος, το επίσημο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ που μεταφέρει τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της χώρας αναχώρησε ξαφνικά από τη βάση Νεβατίμ – ακριβώς όπως είχε γίνει το καλοκαίρι του 2025 λίγο πριν από τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι η αναχώρηση του “Wing of Zion” («Φτερό της Σιών») σχετιζόταν με στρατιωτική δράση και δήλωσαν ότι ήταν μέρος της τακτικής εκπαίδευσης.