Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου, Γιώργος Βασιλείου

0

Οι μεγάλες προσπάθειες του για την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή χθες, Τρίτη 13/1 το βράδυ ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου.

Τον θάνατο του Γιώργου Βασιλείου γνωστοποίησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σύζυγός του, Ανδρούλλα Βασιλείου.

Όπως επεσήμανε έπειτα δύο χρόνια ταλαιπωρίας, ο αγαπημένος της Γιώργος έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά της οικογένειάς του, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

«Είναι δύσκολο να αποχαιρετίσω αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για τον τόπο του και τον λαό της Κύπρου» τόνισε χαρακτηριστικά.

Μετά από 2 χρόνων ταλαιπωρία, ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος τ ζωής μου γ 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας απόψε σ ΓΝΛ. Είναι δύσκολο ν αποχωριστώ αυτό τ άνθρωπο π υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος κ πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλωσύνη κ αγάπη για τ τόπο κ τ λαό του. — Androulla Vassiliou (@VassiliouEU) January 13, 2026

Ποιος ήταν ο Γιώργος Βασιλείου

Ο Γιώργος Βασιλείου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο, στις 20 Μαΐου 1931.

Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Γενεύης, της Βιέννης και της Βουδαπέστης οικονομικές επιστήμες.

Ήταν κάτοχος διδακτορικού του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης, ενώ στο Λονδίνο ειδικεύτηκε σε θέματα μάρκετινγκ και έρευνας της αγοράς, όπως επισημαίνει σε σχετικό του αφιέρωμα το sigmalive.com.

Παντρεύτηκε την Ανδρούλλα Βασιλείου, με την οποία απέκτησαν 3 παιδιά, 2 κόρες και έναν γιο.

Ο Γιώργος Βασιλείου ήταν ο 3ος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού.

Εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 21 Φεβρουαρίου του 1988 και η θητεία του έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 1993.

Ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την εξεύρεση δίκαιης λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα.

Επί προεδρίας του υποβλήθηκε αίτηση για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα, επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, ο Γιώργος Βασιλείου ανέλαβε ως επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν υπεύθυνος για το όλο έργο της εναρμόνισης και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου. Η προσπάθεια στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Για το σπουδαίο αυτό έργο, τον Οκτώβριο του 2002 του απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι η ανώτατη διάκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων, εργάστηκε ως οικονομολόγος, διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ, εργάστηκε ως λέκτορας και καθηγητής πανεπιστημίου και συνεργάστηκε με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Ο Γιώργος Βασιλείου έχει επιδείξει και συγγραφικό έργο, στο οποίο περιλαμβάνεται και το πρώτο βιβλίο για το μάρκετινγκ στον χώρο της Μέσης Ανατολής.