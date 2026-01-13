Επιθέσεις με drones σε δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια κοντά στο τερματικό CPC στη Μαύρη Θάλασσα

0

Πρόκειται για το «DELTA HARMONY» και το «MATILDA»

Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας καταγράφεται στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου φέρονται να χτυπήθηκαν από drones ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα ανοιχτά της ακτής, εν αναμονή φόρτωσης κοντά στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), στην περιοχή του Νοβοροσίσκ.

Σύμφωνα με αναφορές της ελληνικής εταιρείας ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous, τα πλοία που εμφανίζονται συχνότερα στις αναφορές της ίδιας ημέρας είναι τα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων DELTA HARMONY σημαίας Λιβερίας και το MATILDA σημαίας Μάλτας .

Σε μεταγενέστερες ενημερώσεις προστίθενται και τα FREUD σημαίας Marshall Islands και DELTA SUPREME σημαίας Λιβερίας, επίσης ελληνικής πλοιοκτησίας τα οποία φέρεται επίσης να επλήγησαν στην ίδια θαλάσσια ζώνη αναμονής για φόρτωση στον CPC.

Παράλληλα, οι δημόσια διαθέσιμες λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τύπος των drones που χρησιμοποιήθηκαν (εναέρια ή επιφανείας), το ακριβές σημείο πρόσκρουσης σε κάθε δεξαμενόπλοιο, ούτε η έκταση των ζημιών, ενδεχόμενης ρύπανσης ή οι κινήσεις των πλοίων μετά το περιστατικό.

Ως εκ τούτου, το συμβάν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως επιβεβαιωμένη σειρά επιθέσεων με drones σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνταν πέριξ του τερματικού σταθμού του CPC, με τις τεχνικές εκτιμήσεις των ζημιών και τις επιχειρησιακές επιπτώσεις να τελούν υπό διερεύνηση, εν αναμονή επίσημων ή πληρέστερων επιβεβαιωμένων ανακοινώσεων.