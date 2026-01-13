Η σκληρή απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες

0

Λόγο για «ευφάνταστα σενάρια», «ψευδείς ειδήσεις» καθώς και «ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών» κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε ανακοίνωσή του, σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες ρωσικές κρατικές υπηρεσίες κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, από το 2018, οπότε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκέφαλου στην Εκκλησία της Ουκρανίας, απέφυγε να σχολιάσει παρόμοιες επιθέσεις από την Ρωσία και το ίδιο θα πράξει και σε αυτή την περίπτωση.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφέρει:

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.

Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε η επίθεση του Γραφείου τύπου της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφορίων (SVR) κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη, όπου τον κατηγόρησε, μεταξύ άλλων, για επέκταση της δραστηριότητάς του στις χώρες της Βαλτικής με σκοπό τον περιορισμό της ρωσικής εκκλησιαστικής επιρροής.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό τόπο με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο», τόνισε το γραφείο Τύπου της SVR, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο TASS.

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε.