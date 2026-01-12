Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες στο Ιράν

Στοιχεία από τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights

Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την 28η Δεκεμβρίου, την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία.

Μεταξύ των νεκρών, βρίσκονται εννέα ανήλικοι, διευκρινίζει η οργάνωση, η οποία κάνει λόγο για χιλιάδες τραυματίες, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Βάσει ορισμένων εκτιμήσεων, τις οποίες η ΜΚΟ δεν μπορεί να επαληθεύσει, ο απολογισμός είναι πολύ βαρύτερος, ξεπερνώντας τα 6000 θύματα, συμπληρώνει η Iran Human Rights.