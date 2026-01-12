Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες στο Ιράν

0

Στοιχεία από τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights

Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την 28η Δεκεμβρίου, την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία.

Μεταξύ των νεκρών, βρίσκονται εννέα ανήλικοι, διευκρινίζει η οργάνωση, η οποία κάνει λόγο για χιλιάδες τραυματίες, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Βάσει ορισμένων εκτιμήσεων, τις οποίες η ΜΚΟ δεν μπορεί να επαληθεύσει, ο απολογισμός είναι πολύ βαρύτερος, ξεπερνώντας τα 6000 θύματα, συμπληρώνει η Iran Human Rights.