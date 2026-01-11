Διαδηλώσεις στη Μινεάπολη και άλλες πόλεις των ΗΠΑ για το θάνατο της Ρενέ Γκουντ

0

Κυριαρχούν τα συνθήματα «καταργήστε την ICE» και «καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη – πάρτε την ICE από τους δρόμους μας»

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μινεάπολης χθες Σάββατο για να καταγγείλουν τον φονικό τραυματισμό μίας γυναίκας από μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), στο πλαίσιο των περισσότερων από 1.000 διαδηλώσεων που είναι προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο σε όλες τις ΗΠΑ.

Η μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση στη Μινεάπολη, παρά το πολικό ψύχος (-7 ° Κελσίου), υπογραμμίζει σε ποιο βαθμό έχει προκαλέσει οργή και σοκ στην κοινή γνώμη ο θανάσιμος πυροβολισμός της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της ICE την Τετάρτη για τον οποίο οι Δημοκρατικοί τοπικοί αξιωματούχοι της Μινεσότα και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχουν παρουσιάσει εντελώς διαφορετικές εκδοχές του περιστατικού.

Οι διαδηλωτές στη Μινεάπολη πραγματοποίησαν πορεία προς τον δρόμο όπου έπεσε νεκρή η Γκουντ μέσα στο αυτοκίνητό της.

«Με ραγισμένη καρδιά»

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία της Μινεάπολης ήταν δεκάδες χιλιάδες, φώναζαν το όνομα της Γκουντ και συνθήματα όπως «καταργήστε την ICE» και «καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη – πάρτε την ICE από τους δρόμους μας».

«Είμαι τρελά οργισμένη και με ραγισμένη καρδιά και καταρρακωμένη και μετά απλώς επιθυμώ και ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα», δήλωσε η 30χρονη Έλισον Μοντγκόμερι.

Αξιωματούχοι της Μινεσότα χαρακτήρισαν αδικαιολόγητο το γεγονός ότι ο πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε τη Γκουντ, επισημαίνοντας ότι βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας δείχνει ότι η γυναίκα είχε στρίψει το όχημά της μακριά από τον αστυνομικό την ώρα που αυτός την πυροβολούσε.

Από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE, επιμένει ότι ο αστυνομικός έδρασε ευρισκόμενος σε νόμιμη άμυνα.

Το περιστατικό της Τετάρτης σημειώθηκε αφού περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή της Μινεάπολης, με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρησή του μέχρι στιγμής, βαθαίνοντας το ρήγμα μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των Δημοκρατικών αξιωματούχων της Μινεσότα.

Η ένταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο την Πέμπτη όταν μέλος της υπηρεσίας φύλαξης συνόρων πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα και μία γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό τους στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, απηχώντας τις ανακοινώσεις του αναφορικά με το περιστατικό στη Μινεάπολη, επανέλαβε ότι ο οδηγός προσπάθησε «να μετατρέψει το όχημά του σε όπλο» και να χτυπήσει τον αστυνομικό.

Τα δύο περιστατικά ώθησαν οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων και των πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ να οργανώσουν περισσότερες από 1.000 κινητοποιήσεις με κεντρικό σύνθημα «ICE Out For Good» (η ICE να φύγει μια και καλή) χθες και σήμερα.

Στη Φιλαδέλφια διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «η ICE πρέπει να φύγει» και «Όχι στις φασιστικές ΗΠΑ», καθώς πραγματοποιούσαν πορεία η οποία κατέληξε έξω από ένα ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης.

Στο Μανχάταν πολλές εκατοντάδες άνθρωποι κρατούσαν πανό με συνθήματα κατά της ICE καθώς περνούσαν έξω από το κτίριο των δικαστηρίων αρμόδιων για την εξέταση υποθέσεων μεταναστών, όπου έχουν συλληφθεί πολλοί μετανάστες μετά την εμφάνισή τους ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Κυρίως ειρηνικές διαδηλώσεις

Η Μινεσότα είχε αναχθεί σε επίκεντρο των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες μήνες προτού πέσει νεκρή η Γκουντ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επικρίνει τους τοπικούς αξιωματούχους για τη στάση τους εν μέσω ενός σκανδάλου που αφορούσε την υπεξαίρεση κοινωνικών επιδομάτων στο οποίο συμμετείχαν κάποια μέλη της σομαλικής διασποράς.

Ο Τζέικομπ Φρέι, δήμαρχος της Μινεάπολης, δήλωσε στη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου ότι οι διαδηλώσεις ήταν στη μεγάλη πλειονότητά τους ειρηνικές, τονίζοντας ότι όποιος προκαλέσει ζημιές σε δημόσια περιουσία ή επιδοθεί σε παράνομες δραστηριότητες θα συλληφθεί.

«Δεν θα αντιμετωπίσουμε το χάος του Ντόναλντ Τραμπ με ένα άλλο χάος», τόνισε. «Θέλει να τσιμπήσουμε το δόλωμα», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ τρεις Δημοκρατικές βουλεύτριες από τη Μινεσότα πήγαν στο περιφερειακό κεντρικό κτίριο της ICE χθες Σάββατο το πρωί, κοντά στη Μινεάπολη, αλλά δεν τους επετράπη η είσοδος.

«Ξεκαθαρίσαμε στην ICE και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ότι παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία», δήλωσε η βουλεύτρια Άντζι Κρεγκ έξω από το κτίριο της υπηρεσίας μαζί με τις συναδέλφους της Κέλι Μόρισον και Ιλχάν Ομάρ.

«Είναι δουλειά μας, ως μέλη του Κογκρέσου, να διασφαλίσουμε ότι όσοι κρατούνται αντιμετωπίζονται με ανθρωπιά», πρόσθεσε η Κρεγκ.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας Τρίσια ΜακΛάφλιν απάντησε ότι για λόγους «ασφαλείας των κρατούμενων και του προσωπικού» δεν επετράπη στις βουλεύτριες η είσοδος στο κτίριο, εξηγώντας ότι βάσει του κανονισμού τα μέλη του Κογκρέσου πρέπει να ενημερώνουν τουλάχιστον επτά ημέρες νωρίτερα την ICE όταν πρόκειται να επισκεφθούν εγκαταστάσεις της, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο The trace, που ειδικεύεται στη βία που ασκείται με πυροβόλα όπλα, η Ρενέ Γκουντ είναι ο τέταρτος άνθρωπος που πέφτει νεκρός από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE μετά την έναρξη της πολιτικής του Τραμπ για την απέλαση των μεταναστών. Επτά ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.