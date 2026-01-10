Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία ώστε να αποτρέψει την κατάληψη του νησιού από τη Ρωσία ή την Κίνα – «Θα κάνουμε κάτι, είτε τους αρέσει είτε όχι»

0

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί» επανέλαβαν οι επικεφαλής των γροιλανδικών κομμάτων σε κοινή τους ανακοίνωση

Οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία ώστε να αποτρέψουν την κατάληψη του νησιού από τη Ρωσία ή την Κίνα στο μέλλον, υποστήριξε χθες Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, παρόλο που διατηρούν ήδη στρατιωτική δύναμη στο νησί βάσει συμφωνίας του 1951, καθώς θεωρεί ότι τέτοιου είδους συμφωνίες δεν επαρκούν για να εγγυηθούν την άμυνα της Γροιλανδίας. «Υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία. Δεν υπερασπίζεσαι τις μισθώσεις. Και εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει η Κίνα ή η Ρωσία», δήλωσε.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας, εκφράζοντας κατ’ επανάληψη την επιθυμία του να την προσαρτήσει, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης για να πετύχει τον σκοπό του.

Η Γροιλανδία έχει διαμηνύσει πως δεν είναι προς πώληση και ότι θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της. Η Γροιλανδία είναι πρώην αποικία της Δανίας στην οποία ανήκει από το 1953. Το 1979 κέρδισε κάποια αυτονομία και τότε έγιναν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στο νησί, όμως η Κοπεγχάγη εξακολουθεί να ορίζει την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη νομισματική πολιτική της Γροιλανδίας, προσφέροντάς της περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. Το 2009 η Γροιλανδία κέρδισε το δικαίωμα να κηρύξει πλήρη ανεξαρτησία έπειτα από δημοψήφισμα, όμως δεν το έχει πράξει καθώς ανησυχεί ότι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της θα χειροτερέψει.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έχει προειδοποιήσει ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Γροιλανδίας ή οποιουδήποτε μέλους του ΝΑΤΟ θα διέλυε τη Συμμαχία και θα σηματοδοτούσε το τέλος της δομής ασφαλείας που ισχύει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί»

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», επανέλαβαν χθες Παρασκευή το βράδυ τα κόμματα της Γροιλανδίας σε κοινή τους ανακοίνωση, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το τεράστιο νησί της Αρκτικής «με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο».

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να είμαστε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί», τόνισαν οι επικεφαλής των πέντε κομμάτων της Γροιλανδίας που εκπροσωπούνται στο τοπικό κοινοβούλιο.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας θα πρέπει να το αποφασίσει ο γροιλανδικός λαός», πρόσθεσαν, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή τους «οι ΗΠΑ να πάψουν να περιφρονούν τη χώρα μας».