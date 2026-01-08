Εκρηκτική η κατάσταση στο Ιράν με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Στους 45 έχουν φτάσει οι νεκροί

0

Διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα

Πλήθος διαδηλωτών κατέκλυσε σήμερα μια μεγάλη οδική αρτηρία της βορειοδυτικής Τεχεράνης, κατά τη δωδέκατη ημέρα ενός κινήματος διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης της εξουσίας στο Ιράν, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη γνησιότητα των οποίων επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις εικόνες αυτές διακρίνονται πολλοί διαδηλωτές πεζοί και άλλοι που κορνάρουν μέσα από αυτοκίνητα να έχουν καταλάβει ένα μέρος της λεωφόρου Αγιατολάχ Κασανί.

Περσικά τηλεοπτικά δίκτυα, που η έδρα τους είναι εκτός του Ιράν, και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέδωσαν επίσης εικόνες από μεγάλες διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις, όπως η Ταμπρίζ, στον βορρά, και η ιερή πόλη Μασχάντ, στα ανατολικά.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

Footage of a car ramming security forces in the Iranian city of Mashhad pic.twitter.com/yzh4Xtknk4 — Faytuks News (@Faytuks) January 8, 2026

Το Ιράν, που συγκλονίζεται εδώ και 12 ημέρες από ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά των κυβερνώντων, αντιμετωπίζει «αυτήν τη στιγμή μια διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα», έγινε σήμερα γνωστό από τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks, βασιζόμενη σε «δεδομένα σε πραγματικό χρόνο».

«Αυτό το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας ολοένα και πιο αυστηρών, που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και εμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνήσει σε μια κρίσιμη στιγμή», γράφει το Netblocks στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε σήμερα έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις που διαρκούν ήδη 12 ημέρες και έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του, απευθύνοντας έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση», να υπάρξει «διάλογος» και οι αρχές «να ακούσουν τις διεκδικήσεις του λαού».