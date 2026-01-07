Ο Τραμπ εξετάζει επισταμένως την αγορά της Γροιλανδίας

0

Ο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι θα συναντήσει αξιωματούχους της Δανίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η ενδεχόμενη αγορά από τις ΗΠΑ της Γροιλανδίας εξετάζεται επισταμένως από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του εθνικής ασφαλείας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για τον πρόεδρο Τραμπ... η πρώτη επιλογή του προέδρου είναι πάντα η διπλωματία», δήλωσε κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι θα συναντήσει αξιωματούχους της Δανίας την ερχόμενη εβδομάδα με φόντο τις εντάσεις με αυτόν τον Ευρωπαίο σύμμαχο, μέλος του ΝΑΤΟ, σε σχέση με το θέμα της Γροιλανδίας, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πρόσφατα ότι θέλει να αποκτήσει.

Ενώπιον του Τύπου στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τις δηλώσεις του Λευκού Οίκου χθες, σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αρκετές επιλογές για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής "να χρησιμοποιήσει τον στρατό".

«Εάν ο πρόεδρος αναγνωρίζει μια απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, κάθε πρόεδρος διατηρεί την επιλογή να την αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ως διπλωμάτης, που είμαι τώρα, και πάνω σε αυτό που εργαζόμαστε, πάντα προτιμάμε να το διευθετούμε με διαφορετικούς τρόπους - μεταξύ άλλων και στη Βενεζουέλα", δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ θέλουν να διακινδυνεύσουν ενδεχομένως τη συμμαχία του ΝΑΤΟ προχωρώντας σε μια στρατιωτική επιλογή.

Νωρίτερα σήμερα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση στρατιωτικής ισχύος για να καταλάβουν τη Γροιλανδία, σε αντίθεση με δηλώσεις που διατυπώθηκαν χθες, Τρίτη, από τον Λευκό Οίκο.

«Μελετούν τους διπλωματικούς διαύλους», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον κάνοντας λόγο για «γενικές δηλώσεις», αναφερόμενος σε αυτές που διατυπώθηκαν την Τρίτη από τον Λευκό Οίκο

Η Γροιλανδία είναι ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας.