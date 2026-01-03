Ποιοι είναι οι Αμερικανοί κομάντος της Δύναμης Δέλτα που αιχμαλώτισαν τον Μαδούρο

0

Είχαν κάνει ανάλογη επιχείρηση το 2019 στην Συρία και είχαν σκοτώσει τον πρώην ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε σήμερα από κομάντος της Δύναμης Δέλτα (Delta Force), μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, όπως δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Κομάντος αυτής της επίλεκτης μονάδας είχαν επίσης διεξαγάγει το 2019 την επιχείρηση στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Τραμπ: Οι επιδρομές στην Βενεζουέλα ήταν αποτέλεσμα «πολύ καλού σχεδιασμού»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα New York Times ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα που οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο ήταν αποτέλεσμα «πολύ καλού σχεδιασμού»

«Ήταν μια εξαιρετική επιχείρηση, στην πραγματικότητα», είπε ο Τραμπ.

«Θα λογοδοτήσει επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε η Βενεζουέλα μπαίνει σε μια «νέα εποχή» μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από επίλεκτες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ,

«Μια νέα εποχή για τη Βενεζουέλα! Ο τύραννος έφυγε. Τώρα -επιτέλους- θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του», έγραψε ο Λαντάου στον λογαριασμό του στο Χ.

Μνήμες από την εισβολή στον Παναμά

Ήταν Δεκέμβριος του 1989 όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους διέταξε την εισβολή στον Παναμά για τη σύλληψη του δικτάτορα Μανουέλ Νοριέγκα, πρώην πράκτορα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος είχε κατηγορηθεί από την Ουάσινγκτον για διακίνηση ναρκωτικών.

Εκείνη ήταν η προηγούμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ σε χώρα της Λατινικής Αμερικής πριν από την επίθεση που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα στη Βενεζουέλα, με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να συλλαμβάνεται προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Το 1989, περίπου 27.000 αμερικανοί στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων 13.000 που στάθμευαν στον Παναμά, συμμετείχαν στην επιχείρηση «Just Cause», η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 500 ανθρώπους – σύμφωνα με επίσημο απολογισμό, γιατί οι εκτιμήσεις αρκετών ΜΚΟ έκαναν λόγο για αρκετές χιλιάδες νεκρούς.

Στις 20 Δεκεμβρίου, αμερικανοί στρατιώτες ανέλαβαν τον έλεγχο στους δρόμος της πρωτεύουσας του Παναμά. Αφού κατέφυγε για δυο εβδομάδες στην πρεσβεία του Βατικανού, ο Μανουέλ Νοριέγκα παραδόθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1990.

Δύο χρόνια πριν από τη σύλληψή του, ο Νοριέγκα είχε ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ τον επικήρυξαν επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον στα σχέδιά της για εισβολή στη Νικαράγουα.

Καταδικάστηκε από δικαστήριο στη Φλόριντα σε κάθειρξη 40 ετών για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με δυνατότητα μείωσης της ποινής κατά το ήμισυ για καλή διαγωγή. Πέρασε 17 χρόνια σε αμερικανικές φυλακές, και ενάμιση χρόνο σε φυλακή της Γαλλίας, προτού εκδοθεί στον Παναμά.

Ο πρώην δικτάτορας του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα (1983-1989) πέθανε το 2017 σε ηλικία 83 ετών.

Ροντρίγκες: Η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο Μαδούρο ούτε η σύζυγός του

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο ούτε η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, δήλωσε σήμερα το πρωί η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Απαιτούμε άμεση απόδειξη ζωής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης μαχήτριας Σίλια Φλόρες», είπε η Ροντρίγκες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Έπληξαν κατοικημένες ζώνες»

Ο βενεζουελανός υπουργός Άμυνας, με ηχογραφημένη ομιλία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε σήμερα τα χαράματα τον αμερικανικό στρατό ότι «έπληξε κατοικημένες ζώνες» κατά την επίθεσή του στη Βενεζουέλα, υποσχόμενος επίσης μαζική ανάπτυξη όλων των στρατιωτικών μέσων της χώρας.

«Οι δυνάμεις των εισβολέων (...) βεβήλωσαν το έδαφός μας (...) φθάνοντας στο σημείο να πλήξουν, με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά ελικόπτερά τους, κατοικημένες ζώνες άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, προσθέτοντας ότι συγκεντρώνει «πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες και τους νεκρούς».

Ο ίδιος υποσχέθηκε επίσης «μαζική ανάπτυξη όλων των χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών, ποτάμιων και βαλλιστικών οπλικών συστημάτων για τη συνολική άμυνα».