Ντόναλντ Τραμπ προς Ευρωπαϊκή Ένωση: Αγοράστε αμερικανικά όπλα, αλλιώς θα υπάρξουν αντίποινα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αντίποινα την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν η τελευταία προχωρήσει σε πολιτικές προτίμησης των εγχώριων κατασκευαστών όπλων, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Politico. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού της πρόσβασης των αμερικανικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά, προειδοποιώντας για ανάλογη απάντηση.
Η προειδοποίηση του Πενταγώνου
Όπως αναφέρει το Politico, η αμερικανική πλευρά κατέθεσε τις αντιρρήσεις της σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ αντιτίθενται σθεναρά σε αλλαγές που θα περιόριζαν τη συμμετοχή της βιομηχανίας τους στις αμυντικές προμήθειες των κρατών μελών. Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε τις πολιτικές αυτές «προστατευτικές και αποκλειστικές», επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να επωφελούνται από την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο των ευρωπαϊκών όπλων στα οπλοστάσια της ηπείρου, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία. Επί του παρόντος, σχεδόν τα δύο τρίτα των εισαγωγών όπλων στην ΕΕ προέρχονται από τις ΗΠΑ, περιλαμβάνοντας συστήματα όπως τα F-35 και οι πύραυλοι Patriot. Ήδη εφαρμόζονται κανόνες τοπικής προτίμησης σε προγράμματα όπως το SAFE, όπου απαιτείται τουλάχιστον το 65% της αξίας του εξοπλισμού να προέρχεται από την Ευρώπη.
Πιθανά αντίποινα
Το Πεντάγωνο προειδοποίησε ότι τυχόν θεσμοθέτηση ρήτρας «Buy European» θα οδηγήσει σε επανεξέταση των εξαιρέσεων που ισχύουν σήμερα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στους νόμους «Buy American». Αυτό, όπως σημειώνει το Politico, θα σήμαινε πρακτικά τον αποκλεισμό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τις προμήθειες του Πενταγώνου, επηρεάζοντας άμεσα τις 19 χώρες της ΕΕ που έχουν υπογράψει σχετικές αμυντικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.