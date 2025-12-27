Άνοιξαν και πάλι δύο αεροδρόμια που είχαν κλείσει προσωρινά στην Πολωνία

0

Ήταν προληπτική κίνηση λόγω των ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία

Τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν στη νοτιοανατολική Πολωνία άνοιξαν και πάλι σήμερα μετά το τέλος των επιχειρήσεων μαχητικών αεροσκαφών έπειτα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, ανέφερε στο X η πολωνική υπηρεσία αεροπλοΐας PANSA.

Η PANSA είχε ανακοινώσει νωρίτερα το προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων λόγω δραστηριότητας στρατιωτικών αεροπλάνων στην περιοχή, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε πως πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους και πως δεν καταγράφηκαν παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.