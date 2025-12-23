Τραγωδία στην Τουρκία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την συντριβή του τζετ με την ηγεσία των Λιβυκών ενόπλων δυνάμεων

0

Κατέπεσε λίγο έξω από το αεροδρόμιο Εσένμπογά της Άγκυρας

Τα τουρκικά ΜΜΕ δημοσίευσαν βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που το ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Λίβυο αρχηγό στρατιύ συντρίβεται λίγο μετά από την απογείωσή του.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 κατέπεσε λίγο έξω από το αεροδρόμιο Εσένμπογά της τουρκικής πρωτεύουσας το βράδυ της Τρίτης.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara'da düştü. pic.twitter.com/hfaXyWo3nP — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) December 23, 2025

Ο Μουχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ βρισκόταν στην Τουρκία μετά από πρόσκληση του Τούρκου ομολόγου του Στρατηγού Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, ενώ νωρίτερα συναντήθηκε και με τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν δύο εκρήξεις, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται κάτι προς ώρας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια έκανε την εξής δήλωση για το περιστατικό:

«Απόψε, στις 20:10, το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50 με αριθμό ουράς 9H-DFJ, που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, έχασε επικοινωνία στις 20:52.

Λήφθηκε σήμα επείγουσας προσγείωσης από την περιοχή Haymana, αλλά δεν επανήλθε επαφή με το αεροσκάφος.

Στο τζετ βρίσκονται 5 επιβάτες, μεταξύ των οποίων ο Λίβυος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός Μουχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ. Θα ενημερώνεται το κοινό για τις εξελίξεις.»

Ο πρωθυπουργός Ντμπέιμπα λέει πως ενημερώθηκε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα

Ο επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, δήλωσε απόψε πως ενημερώθηκε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, σκοτώθηκε κατά τη συντριβή του αεροσκάφους του στα περίχωρα της τουρκικής πρωτεύουσας.

Διευκρίνισε ότι στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης αρκετοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Λιβύης.

Ποιοι επέβαιναν

Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Σε ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, αναφέρεται ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.