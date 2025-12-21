Ο Πούτιν είναι«έτοιμος για διάλογο» με τον Μακρόν – «Ευπρόσδεκτο» το γεγονός, λέει το Ελιζέ

0

Η γαλλική προεδρία υπογράμμισε πως κάθε συζήτηση με τη Μόσχα θα γινόταν «με κάθε διαφάνεια» με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν αν υπάρχει η πολιτική «βούληση» για αυτό, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο κ. Μακρόν δήλωσε, αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, «πως είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Πούτιν» και επ’ αυτού «πιθανόν είναι σημαντικό να θυμίσουμε τι είπε ο πρόεδρος» της Ρωσίας στη μεγάλη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε προχθές Παρασκευή, ότι δηλαδή «είναι έτοιμος να εμπλακεί σε διάλογο με τον Μακρόν», εξήγησε ο κ. Πεσκόφ.

«Αν υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση, αυτό μπορεί να ιδωθεί μόνο θετικά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, κατά το πρακτορείο.

Ο κ. Πεσκόφ αναφερόταν σε δήλωσε που έκανε ο πρόεδρος της Γαλλίας τις πρώτες πρωινές ώρες προχθές Παρασκευή στις Βρυξέλλες, μετά το πέρας της συνόδου στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της την επόμενη διετία.

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να ξαναγίνει ωφέλιμο να μιλήσουμε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», είπε ο κ. Μακρόν στον Τύπο.

«Διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποιοι που μιλούν στον Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Επομένως νομίζω πως εμείς, οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί, έχουμε συμφέρον να διαμορφώσουμε πλαίσιο για να ξαναρχίσουμε αυτή τη συζήτηση» διότι «αν όχι, θα συζητάμε μεταξύ μας και με διαπραγματευτές που συζητούν μόνοι με τους Ρώσους, κάτι που δεν είναι το καλύτερο», εξήγησε.

Η γαλλική προεδρία έκρινε σήμερα πως είναι «ευπρόσδεκτο» το ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται να είναι «έτοιμος» για διάλογο με τον Γάλλο ομόλογό του, προσθέτοντας πως θα εξετάσει «εντός των επόμενων ημερών» τους τρόπους που αυτό θα μπορούσε να γίνει.

«Είναι ευπρόσδεκτο που το Κρεμλίνο συμφωνεί δημοσίως με αυτήν την προσέγγιση. Θα εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες για τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να προχωρήσουμε», ανέφερε το Ελιζέ.

Εντούτοις, η γαλλική προεδρία υπογράμμισε πως κάθε συζήτηση με τη Μόσχα θα γινόταν «με κάθε διαφάνεια» με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους και ότι στόχος παραμείνει η επίτευξη μιας «σταθερής και διαρκούς ειρήνης» για τους Ουκρανούς.

«Η εισβολή στην Ουκρανία και η ισχυρογνωμοσύνη του προέδρου Πούτιν έβαλαν τέλος σε κάθε πιθανότητα διαλόγου» τα τελευταία τρία χρόνια, επισήμανε το Ελιζέ.

Όμως, πρόσθεσε: «Από τη στιγμή που η προοπτική μιας εκεχειρίας και μιας ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης γίνεται πιο σαφής, καθίσταται εκ νέου χρήσιμο να μιλήσουμε με τον Πούτιν».

Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγαν σειρά συναντήσεων για χωριστές συνομιλίες αφενός με τη Μόσχα και αφετέρου με Ουκρανούς και Ουρωπαίους αξιωματούχους, χωρίς πάντως να έχουν προκύψει ως τώρα ελπίδες για συμφωνία ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Διαπραγματευτές της Ουκρανίας, ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ συζήτησαν αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα. Την Ουάσινγκτον αντιπροσώπευσαν ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκους, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ άρχισε συνομιλίες με τους δυο τους χθες Σάββατο -τις χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» και πρόσθεσε πως θα συνεχιστούν σήμερα.

Δεν προβλέπονται ούτε διμερείς επαφές Μόσχας-Κιέβου, ούτε τριμερείς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρότρυνε από την πλευρά του χθες Σάββατο την Ουάσινγκτον να κλιμακώσει την πίεση της στη Μόσχα.