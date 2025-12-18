Επιμένει ο Ζελένσκι: «Η Ουκρανία χρειάζεται απόφαση για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων»

0

Ζητάει να γίνει πριν το τέλος του έτους

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απόφαση για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πριν από το τέλος του έτους.

«Οι εταίροι μας έχουν ενημερωθεί ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

Ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιοδήποτε σχεδιασμό που επιτρέπει στην Ουκρανία να αξιοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά η τρέχουσα πρόταση για δάνειο θα ήταν προτιμότερη.

Ο Ζελένσκι έφθασε στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συνέρχονται σε μία σύνοδο κορυφής υψηλού κινδύνου για να αναζητήσουν τρόπους χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία, των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και του ουκρανικού προϋπολογισμού. Νωρίτερα σήμερα, αναχωρώντας από το Κίεβο για τη βελγική πρωτεύουσα ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα αντιμετωπίσει «σοβαρό πρόβλημα» αν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν φθάσουν σε συμφωνία για τη χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μιλώντας από τις Βρυξέλλες ο Ζελένσκι ζήτησε παράλληλα από τις ΗΠΑ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορώ ακόμη να λάβω απάντηση (...). Το ερώτημα αφορά το πλήρες φάσμα των εγγυήσεων ασφαλείας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, υποδεικνύοντας ότι ήθελε να μάθει «τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν η Ρωσία διαπράξει άλλη μια πράξη επιθετικότητας».