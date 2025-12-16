Σοκ στην Βρετανία: Συνελήφθη έφηβος ως ύποπτος για τη δολοφονία 9χρονης

0

Βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα σπίτι στην περιοχή Μιντ Βέιλ της παραθαλάσσιας πόλης Γουέστον-σούπερ-Μερ

Ένας έφηβος συνελήφθη στη Βρετανία ως ύποπτος για τη δολοφονία ενός 9χρονου κοριτσιού στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η 9χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα σπίτι στην περιοχή Μιντ Βέιλ της παραθαλάσσιας πόλης Γουέστον-σούπερ-Μερ, το απόγευμα της Δευτέρας. Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο συνέλαβαν το αγόρι στο κοντινό Γουόρλι, δέκα λεπτά αργότερα.

«Ξέρουμε ότι όλο το Γουέστον-σούπερ-Μερ θα συντριβεί και θα σοκαριστεί μαθαίνοντας αυτά τα φρικτά νέα» ανέφερε η αστυνομική διευθύντρια Τζεν Άπλφορντ, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της στους οικείους του θύματος. Η οικογένεια του κοριτσιού ενημερώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, εξήγησε, προσθέτοντας «Δεν υπάρχει τρόπος να εκφράσουμε με λόγια την οδύνη που αισθάνονται τώρα».

Ο έφηβος παραμένει υπό κράτηση και η αστυνομία διεξάγει έρευνα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η αστυνομία ζήτησε από την τοπική κοινότητα να μην κάνει εικασίες για τις συνθήκες και τις ταυτότητες των εμπλεκομένων και να «κάνει υπομονή» καθώς παίρνει ακόμη καταθέσεις από τους ενοίκους του σπιτιού και τους γείτονες της οικογένειας.