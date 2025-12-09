Πυρκαγιά σε επταώροφο κτίριο στην Τζακάρτα – 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

0

Κάποιοι από τους υπαλλήλους της εταιρείας που στεγάζεται στο κτίριο γευμάτιζαν την ώρα εκείνη, ενώ άλλοι είχαν ήδη φύγει από το γραφείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε επταώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας Τζακάρτα και, σύμφωνα με αξιωματούχο, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 20 ανθρώπων.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και καταβάλλονται προσπάθειες εντοπισμού τυχόν θυμάτων μέσα στο κτίριο, είπε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κεντρικής Τζακάρτα Σουζατίγιο Πουρνόμο Κόντρο.

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτιρίου περίπου στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, είπε ο Κόντρο, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους υψηλότερους ορόφους.

Κάποιοι από τους υπαλλήλους της εταιρείας που στεγάζεται στο κτίριο γευμάτιζαν την ώρα εκείνη, ενώ άλλοι είχαν ήδη φύγει από το γραφείο.

«Τώρα επικεντρωνόμαστε στην απομάκρυνση των θυμάτων και στην κατάσβεση», εξήγησε ο Κόντρο.

Το κτίριο είναι το γραφείο της εταιρείας Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες της να προέρχονται από τους τομείς της γεωργίας μέχρι της εξόρυξης. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ιαπωνική εταιρεία drones Terra Drone Corporation, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Οπτικό υλικό, που προβλήθηκε από το Kompas TV, δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτίριο και κάποιους να μεταφέρουν εκτός κτιρίου σάκους για πτώματα.

Κάποιοι εργαζόμενοι φαίνονται να εγκαταλείπουν το κτίριο από υψηλούς ορόφους χρησιμοποιώντας φορητές σκάλες.

Καμία από τις δύο εταιρείες δεν απάντησε άμεσα κληθείσα να σχολιάσει μέσω email.