Ο Πούτιν θα συζητήσει με τον απεσταλμένο του Τραμπ και τον γαμπρό του τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ρωσία πανηγυρίζει την κατάληψη του Ποκρόφσκ

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν σήμερα στη Μόσχα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες που αποσκοπούν στην εξεύρεση τρόπου για να μπει τέλος στην πιο θανατηφόρα σύγκρουση που μαίνεται στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει «λουτρό αίματος» και «πόλεμο δι' αντιπροσώπων», αλλά οι προσπάθειές του για ειρήνευση, ανάμεσα στις οποίες και σύνοδος κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, δεν έχουν μέχρι στιγμής τελεσφορήσει. Την περασμένη εβδομάδα προέκυψε ένα αμερικανικό προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων 28 σημείων, που διέρρευσε, τρομάζοντας Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θεώρησαν ότι υποχωρεί στα βασικά αιτήματα της Ρωσίας όσον αφορά το NATO, τον έλεγχο της Μόσχας επί ενός πέμπτου της Ουκρανίας και περιορισμούς στον στρατό της Ουκρανίας. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έδωσαν στη συνέχεια την αντιπρότασή τους για ειρήνη και σε συνομιλίες που έγιναν στη Γενεύη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δήλωσαν ότι δημιούργησαν ένα «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες μέχρι στιγμής δεν αφορούν ένα σχέδιο συμφωνίας, αλλά μια σειρά προτάσεων, οι οποίες, όπως σημείωσε την περασμένη εβδομάδα, «θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν θα γίνει στο δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας, λέγοντας ότι η διπλωματία των μεγαφώνων δεν είναι βοηθητική.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε παράλληλα ότι τον Γουίτκοφ θα συνοδεύει στο ταξίδι του στη Ρωσία ο Κούσνερ.

Ο Πούτιν έχει πει επανειλημμένως ότι είναι έτοιμος να έχει συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι, αν η Ουκρανία αρνηθεί μια συμφωνία, οι δυνάμεις της Ρωσίας θα προελάσουν περαιτέρω και θα καταλάβουν περισσότερο ουκρανικό έδαφος.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους πάνω από το 19% της Ουκρανίας, ήτοι 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ένα τοις εκατό παραπάνω απ' ό,τι πριν από δύο χρόνια, και το 2025 έχουν προωθηθεί με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022, σύμφωνα με φιλοουκρανικούς χάρτες. Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές δήλωσαν εξάλλου χθες, Δευτέρα, στον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις ουκρανικές πόλεις στη γραμμή του μετώπου Ποκρόφσκ και Βοβτσάνσκ.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, πάνω από 1,2 εκατομμύριο άνδρες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο, ενώ ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία αποκαλύπτουν στοιχεία για τις απώλειές τους.

Τραμπ, Ευρώπη, NATO και επιχειρηματική δραστηριότητα με τη Ρωσία

Από τότε που προέκυψε το αμερικανικό προσχέδιο προτάσεων, στα τέλη του περασμένου μήνα, ευρωπαϊκές δυνάμεις αγωνίζονται να ενισχύσουν την Ουκρανία κατά αυτού που θεωρούν μια τιμωρητική φιλορωσική ειρήνη που θα μπορούσε να ανοίξει τη Ρωσία σε αμερικανικές επενδύσεις στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τις σπάνιες γαίες και να επαναφέρει τη Μόσχα στη G8, όπως επισημαίνει το Reuters.

Στις βασικές ρωσικές αξιώσεις περιλαμβάνεται δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο NATO, ανώτατα όρια στον ουκρανικό στρατό, ρωσικός έλεγχος επί του συνόλου του Ντονμπάς, αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου της Κριμαίας, του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και προστασία των ρωσόφωνων και των πιστών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι κάτι τέτοιο θα αναλογούσε σε συνθηκολόγηση και θα την καθιστούσε ευάλωτη σε ενδεχόμενη κατάκτηση από τη Ρωσία, αν και οι ΗΠΑ κόμισαν επίσης μια 10ετή εγγύηση ασφαλείας για το Κίεβο. Ο Γουίτκοφ, ο Κούσνερ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συνάντησαν τον Ρουστέμ Ουμέροφ, τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, για συνομιλίες την Κυριακή στο κλαμπ του Γουίτκοφ Shell Bay κοντά στο Μαϊάμι.

«Μοιραζόμαστε την άποψη ότι ο πόλεμος πρέπει να οδηγηθεί σε ένα δίκαιο τέλος», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X ύστερα από συνομιλίες που είχε στο Παρίσι.

Ο Πούτιν έστειλε χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία ξεκίνησε το 2014 αφού ανατράπηκε ο τότε πρόεδρος της Ουκρανίας που ήταν προσκείμενος στη Ρωσία με την εξέγερση της πλατείας Μαϊντάν και η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία, με υποστηριζόμενες από τη Ρωσία αυτονομιστικές δυνάμεις να πολεμούν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν χαιρέτισε την κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε την κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, κάνοντας λόγο για μια σημαντική νίκη έπειτα από μια μακρά στρατιωτική εκστρατεία, εκτιμώντας ότι θα βοηθήσει τη Μόσχα να επιτύχει τους πολεμικούς της στόχους.

Η Ρωσία, που αποκαλεί την πόλη Κρασνοαρμεΐσκ όπως ήταν το όνομά της επί Σοβιετικής Ένωσης, αντιμετώπιζε από τα μέσα του 2024 τη σκληρή αντίσταση των ουκρανικών στρατευμάτων στις προσπάθειές της να καταλάβει το Ποκρόφσκ, άλλοτε επιμελητειακού κέντρου του ουκρανικού στρατού.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι μια πολύ σημαντική κατεύθυνση. Όλοι κατανοούμε ακριβώς πόσο σημαντική», δήλωσε ο Πούτιν, ντυμένος με στρατιωτική στολή από το διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες Δευτέρα από το Κρεμλίνο.

«Θα προσφέρει λύσεις καθώς προχωρούμε με την αποστολή που θέσαμε αρχικά κατά την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», πρόσθεσε χρησιμοποιώντας τον όρο που προτιμά η Μόσχα για να περιγράψει τη στρατιωτική της εισβολή στην Ουκρανία.

Η πτώση του Ποκρόφσκ, αν επιβεβαιωθεί, προσφέρει στα ρωσικά στρατεύματα μια βάση για να προελάσουν βόρεια, προς τις δύο μόνες πόλεις της επαρχίας του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Η Ρωσία επιδιώκει να θέσει υπό τον έλεγχό της όλη την περιοχή του Ντονμπάς, που αποτελείται από τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, όπου βρίσκεται και το Ποκρόφσκ.

Προς το παρόν η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες περί πτώσης του Ποκρόφσκ, με το Κίεβο να δηλώνει τις τελευταίες εβδομάδες ότι εξακολουθεί να κρατά τις ρωσικές δυνάμεις μακριά από το βόρειο τμήμα της πόλης, η οποία πριν τον πόλεμο είχε περισσότερους από 60.000 κατοίκους και το ορυχείο της προμήθευε με άνθρακα οπτανθρακοποίησης την ουκρανική χαλυβουργία.

Το Reuters δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τους ισχυρισμούς καμίας από τις δύο πλευρές, αν και χάρτες δείχνουν ότι το Ποκρόφσκ βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση από τα ρωσικά στρατεύματα τα οποία έχουν φτάσει βαθιά στην πόλη.

Ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της Μόσχας

Ρώσοι αναλυτές έχουν υπονοήσει ότι η κατάληψη του Ποκρόφσκ, η σημαντικότερη νίκη που έχει καταγράψει η Ρωσία μετά την κατάληψη της Αβντιίφκα στις αρχές του 2024, μπορεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Μόσχας.

Και αυτό επειδή αποδεικνύει τη σημαντική προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην επαρχία Ντονέτσκ σε μια περίοδο που ο Πούτιν ζητεί από το Κίεβο να την παραδώσει στη Ρωσία.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% του Ντονμπάς, μια περιοχή περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Με την κατάληψη του Ποκρόφσκ και της Κοστιαντινίφκα, πιο βορειοανατολικά, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να περικυκλώσουν, η Μόσχα θα αποκτήσει βάση για να προελάσει προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Παράλληλα θα είναι πιο ευάλωτη στις ρωσικές δυνάμεις η επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, πιο δυτικά.

Η Μόσχα θέλει να πείσει τη Δύση ότι είναι αναπόφευκτο να κατακτήσει και την υπόλοιπη επαρχία Ντονέτσκ και κατά συνέπεια θα ήταν καλύτερο για το Κίεβο να την παραδώσει οικειοθελώς στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ουκρανία, που απορρίπτει την ιδέα αυτή, επιδιώκει από την πλευρά της να αποδείξει στους Δυτικούς εταίρους της ότι κάνει τους Ρώσους να πληρώνουν βαρύ τίμημα για σχετικά μικρά εδαφικά κέρδη και άρα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια.

Κάποιοι Δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές, όπως ο Ρομπ Λι του Foreign Policy Research Institute, εκτιμούν ότι η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα είναι μια σημαντική νίκη για τη Ρωσία για επιχειρησιακούς λόγους.

Όμως η Μόσχα απέχει αρκετά από τον στόχο της να ελέγξει το υπόλοιπο Ντονέτσκ, σύμφωνα με τον Λι.

Η είδηση για την κατάληψη του Ποκρόφσκ ήταν πρώτο θέμα στο πρωινό δελτίο ειδήσεων του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Chennel One, το οποίο μετέδωσε εικόνες από το κέντρο της πόλης με στρατιώτες να κρατούν τη ρωσική σημαία.

Στο μεταξύ ο διοικητής του ρωσικού στρατού Βαλέρι Σολοντσούκ είπε στον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σε επιχειρήσεις εκκαθάρισης γύρω από το Ποκρόφσκ και στη γειτονική πόλη Μιρνοχράντ, όπου, όπως δήλωσε, έχουν παγιδευτεί έως και 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες.

Στρατιωτικοί διοικητές δήλωσαν εξάλλου στον Ρώσο πρόεδρο ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου και έχουν καταλάβει την πόλη Βοβτσάνσκ στην επαρχία του Χαρκόβου στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας.

Η Ουκρανία δεν έχει ανακοινώσει την πτώση της Βοβτσάνσκ, την οποία η Ρωσία αποκαλεί Βολτσάνσκ.

Ο επικεφαλής του ρωσικού στρατού, ο στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, τόνισε στον Ρώσο πρόεδρο ότι οι δυνάμεις του είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν προκειμένου να θέσουν υπό τον έλεγχό τους όλη την περιοχή του Ντονμπάς.