Ανακαλύφθηκε νέο κοίτασμα χρυσού στο Ιράν

0

Οι τομείς μετάλλου και μεταλλουργίας θεωρούνται κεφαλαιώδους σημασίας για την χώρα

Σημαντικό κοίτασμα χρυσού ανακαλύφθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία του Ιράν, σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης, ένα πολύτιμο μέταλλο που θα μπορούσε να επιτρέψει στη χώρα να μειώσει την εξάρτησή της από τα ξένα νομίσματα έναντι των κυρώσεων.

«Τα οριστικά αποθέματα του χρυσωρυχείου του Σαντάν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, γνώρισαν σημαντική αύξηση μετά την ανακάλυψη μιας τεράστιας φλέβας χρυσού», μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Αυτό το νέο κοίτασμα, που υπολογίζεται σε 61 τόνους συνολικά, επικυρώθηκε επίσημα από το υπουργείο Βιομηχανίας, Ορυχείων και Εμπορίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η χώρα αριθμεί σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης 15 χρυσωρυχεία, το μεγαλύτερο είναι το ορυχείο Ζαρσουράν που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιράν.

Οι τομείς μετάλλου και μεταλλουργίας θεωρούνται κεφαλαιώδους σημασίας για το Ιράν προκειμένου να αντισταθμίσει τις συνέπειες των διεθνών κυρώσεων που τιμωρούν την οικονομία του και μπλοκάρουν τις εξαγωγές πετρελαίου του.

Το Ιράν αύξησε σημαντικά τις αγορές του σε χρυσό στην παγκόσμια αγορά τα τελευταία χρόνια.

Τον Σεπτέμβριο, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν (CBI), ο Μοχαμαντρεζά Φαρζίν, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Isna, είχε δηλώσει ότι η τράπεζά του περιλαμβανόταν την περίοδο 2023-2024 ανάμεσα στις πέντε κεντρικές τράπεζες που είχαν αγοράσει τον περισσότερο χρυσό παγκοσμίως. Καμιά εκτίμηση που να αφορά τα αποθέματα δεν είναι ακόμη διαθέσιμη.

Τη στρατηγική αυτή που έχει στόχο να «περιορίσει την εξάρτηση του Ιράν από τα ξένα νομίσματα» και να «ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας», κυρίως έναντι των κυρώσεων, υπογράμμιζε τον περασμένο μήνα η οικονομική εφημερίδα Donya Eghtesad.

Ο χρυσός αποτελεί ασφαλές περιουσιακό στοιχείο για πολλούς Ιρανούς των οποίων η αγοραστική δύναμη δεν σταματά να μειώνεται λόγω του υπερπληθωρισμού και της χρόνιας υποτίμησης του εθνικού νομίσματος ριάλ, έναντι του δολαρίου, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ένα δολάριο διαμορφωνόταν, σύμφωνα με την άτυπη ισοτιμία σήμερα στη μαύρη αγορά, περίπου στο 1,7 εκατομμύριο ριάλ, ενώ ένα ευρώ είχε αξία 1,36 εκατομμύριο ριάλ, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης συναλλάγματος Bonbast και AlanChand.

Η τιμή του χρυσού ανέρχεται τακτικά σε επίπεδα ρεκόρ.