Ο Τραμπ λέει ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει στο σύνολό του

Η FAA είχε προειδοποιήσει τις αεροπορικές εταιρείες για τις πτήσεις πάνω από τη χώρα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει στο σύνολό του.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ο Τραμπ έγραψε: «Προς όλες τις Αεροπορικές Εταιρίες, τους Πιλότους, τους Λαθρεμπόρους Ναρκωτικών, και τους Διακινητές Ανθρώπων, παρακαλώ θεωρείστε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται περίπου μία εβδομάδα αφότου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες για τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα. Η FAA είχε εκδώσει ανακοίνωση καλώντας τις εταιρείες να «επιδείξουν προσοχή» λόγω της «ενδεχομένως επικίνδυνης κατάστασης» στην περιοχή.

Η Βενεζουέλα ανακάλεσε τα δικαιώματα λειτουργίας έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιρειών που είχαν αναστείλει τις πτήσεις τους προς τη χώρα, μετά την προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Ο στρατός των ΗΠΑ αναπτύσσει τους τελευταίους μήνες δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα, προκειμένου να πολεμήσει τον ρόλο όπως τον αποκαλεί του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς.

Ο Μαδούρο αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την απομάκρυνσή του.