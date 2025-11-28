Εκατόμβη νεκρών από τον πύρινο εφιάλτη στο Χονγκ Κονγκ – Ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες διάσωσης

0

79 τραυματίες και 200 αγνοούμενοι

Ο υπουργός Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ Κρις Τανγκ δήλωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες διάσωσης σε συγκρότημα ουρανοξυστών όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 79, εκ των οποίων οι 12 είναι πυροσβέστες και ένας από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 200.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι για τις προσπάθειες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 1.000 αστυνομικοί.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά. Η αιτία της φωτιάς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου και επεκτάθηκε γρήγορα, επηρεάζοντας επτά από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος.

Στο αποκορύφωμά της η θερμοκρασία της πυρκαγιάς έφτασε τους 500°C, γεγονός που προκάλεσε την εκ νέου αναζωπύρωσή της τη νύχτα σε ορισμένα σημεία, μετά την αρχική κατάσβεση που είχε ανακοινωθεί. Οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και κατασβέστηκε σήμερα το πρωί, γύρω στις 10:18 – τοπική ώρα.

Αυτή είναι η πιο θανατηφόρα φωτιά στο Χονγκ Κονγκ τα τελευταία 63 χρόνια, ξεπερνώντας ακόμη και την πυρκαγιά του Αυγούστου 1962 στη συνοικία Sham Shui Po, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 44 άτομα και είχε αφήσει εκατοντάδες άστεγους.