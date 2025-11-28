Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο Περιστέρι – Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένες

0

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Οίτης, στο Περιστέρι, προκαλώντας κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν δύο ηλικιωμένες γυναίκες: η πρώτη από τον πέμπτο όροφο με τη βοήθεια βραχιονοφόρου οχήματος και η δεύτερη από τον τέταρτο όροφο μέσω του κλιμακοστασίου, λόγω των έντονων καπνών.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή της στα διπλανά διαμερίσματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.