ΗΠΑ και Ουκρανία θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο

Σύμφωνα με το Κίεβο

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στο τέλος της εβδομάδας, η ουκρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία με την απο κοινού τους συνεργασία θα συνεχίσουν να εξελίσσουν το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στην Γενεύη» έγραψε ο Άντριι Γερμάκ σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Είναι σημαντικό να μην χάνουμε την παραγωγικότητα και να εργαζόμαστε γρήγορα», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.