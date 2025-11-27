ΗΠΑ και Ουκρανία θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο

0

Σύμφωνα με το Κίεβο

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στο τέλος της εβδομάδας, η ουκρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία με την απο κοινού τους συνεργασία θα συνεχίσουν να εξελίσσουν το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στην Γενεύη» έγραψε ο Άντριι Γερμάκ σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Είναι σημαντικό να μην χάνουμε την παραγωγικότητα και να εργαζόμαστε γρήγορα», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.