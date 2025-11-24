Αυστραλία: Ακροδεξιά γερουσιαστής εμφανίστηκε με μπούρκα μέσα στο κοινοβούλιο και προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις

0

H Πολίν Χάνσον έγινε γνωστή τα χρόνια του ’90 λόγω της σκληρής αντίθεσής της στη μετανάστευση από την Ασία και στους αιτούντες άσυλο

Η Αυστραλή ακροδεξιά γερουσιαστής Πολίν Χάνσον εμφανίστηκε σήμερα στο κοινοβούλιο φορώντας μπούρκα, σε μια προσπάθεια να προωθήσει την κατάργηση του μουσουλμανικού ενδύματος σε δημόσιους χώρους, και προκάλεσε αντιδράσεις από μουσουλμάνους γερουσιαστές που την κατηγόρησαν για ρατσισμό.

Η Χάνσον φόρεσε την μπούρκα λίγο αφότου της αρνήθηκαν την άδεια να καταθέσει σχέδιο νόμου, το οποίο θα απαγορεύει την μπούρκα και άλλα ενδύματα πλήρους κάλυψης του προσώπου σε δημόσιους χώρους στην Αυστραλία.

🚨 After the government BLOCKED her move to ban full-face coverings, Pauline Hanson entered the Senate in a BURQA to prove her point. The reaction from the usual suspects says everything. Full story: https://t.co/ql6admIApo pic.twitter.com/4j4NiUvNCt — Avi Yemini (@OzraeliAvi) November 24, 2025

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η Χάνσον φοράει μέσα στο κοινοβούλιο ένδυμα που κρύβει πλήρως το κεφάλι, το οποίο φορούν ορισμένες μουσουλάνες, στην προσπάθειά της να επιτύχει την απαγόρευσή του σε δημόσιους χώρους.

Η Γερουσία αντέδρασε οργισμένα όταν η Χάνσον μπήκε μέσα στον χώρο φορώντας την μπούρκα και η συνεδρίαση διακόπηκε όταν εκείνη αρνήθηκε να την βγάλει.

🚨BREAKING: After they blocked her motion on face coverings, Pauline Hanson walked into the Senate in a burqa. She made her point. And the usual suspects LOST THEIR MINDS. pic.twitter.com/IaRxd4jmMF — Avi Yemini (@OzraeliAvi) November 24, 2025

"Αυτή η γερουσιαστής είναι ρατσίστρια και επιδεικνύει ωμό ρατσισμό", είπε η μουσουλμάνα Μεχρίν Φαρούκι, γερουσιαστής των Πρασίνων από την πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Από την πλευρά της, η μουσουλμάνα Φατίμα Πάιμαν, μια ανεξάρτητη βουλευτής από την πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, χαρακτήρισε "επαίσχυντη" την κίνηση της Χάνσον.

Τόσο η Πένι Γουόνγκ, η αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας των κυβερνώντων κεντροαριστερών Εργατικών στη Γερουσία, όσο και η Αν Ράστον, αναπληρώτρια επικεφαλής της αντιπολίτευσης, καταδίκασαν την ενέργεια.

Η Γουόνγκ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Χάνσον «ανάξια μέλους της Γερουσίας» και κατέθεσε πρόταση για την αποβολή της από την αίθουσα επειδή δεν έβγαλε την μπούρκα όταν της ζητήθηκε. Μετά την επίμονη άρνηση της Χάνσον να αποχωρήσει, η συνεδρίαση διακόπηκε.

Η Χάνσον, γερουσιαστής του Κουίνσλαντ, έγινε γνωστή τα χρόνια του ’90 λόγω της σκληρής αντίθεσής της στη μετανάστευση από την Ασία και στους αιτούντες άσυλο. Αντιμάχεται εδώ και χρόνια τη μουσουλμανική ενδυμασία και είχε φορέσει ξανά μπούρκα στο κοινοβούλιο το 2017 ζητώντας τότε εθνική απαγόρευση.

Let the hypocrites show themselves. Senator Hanson tried to introduce a Ban the Burqa Bill this afternoon in Canberra.

It was not allowed to be entered. This is how Pauline showed themselves all up instantly. Man, I love her!! pic.twitter.com/sqpWXYqdo8 — AJay - Mountain Streams (@HDealla) November 24, 2025

Το κόμμα της One Nation κατέχει πλέον τέσσερις έδρες στη Γερουσία, έχοντας ενισχύσει τα ποσοστά του στις εκλογές του Μαΐου, σε κλίμα ανόδου της ακροδεξιάς και της αντιμεταναστευτικής πολιτικής στην Αυστραλία.

Σε ανάρτηση στο Facebook μετά το επεισόδιο, η Χάνσον δήλωσε ότι η ενέργειά της ήταν πράξη διαμαρτυρίας γιατί η Γερουσία απέρριψε το νομοσχέδιό της.

«Αν το κοινοβούλιο δεν θέλει να την απαγορεύσει, τότε θα φοράω αυτή τη ριζοσπαστική, καταπιεστική και μη θρησκευτική ενδυμασία, που θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και τα δικαιώματα των γυναικών, μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, ώστε κάθε Αυστραλός να καταλάβει τι διακυβεύεται. Αν δεν θέλουν να τη φοράω – να απαγορεύσουν τη μπούρκα».