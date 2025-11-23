Οργισμένο μήνυμα Τραμπ κατά Ζελένσκι και ΕΕ: «Καμία ευγνωμοσύνη από την Ουκρανία, η Ευρώπη ακόμα αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο»

0

Το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε να λάβει υπόψη τις ουκρανικές απόψεις, σύμφωνα με τον Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα την ουκρανική ηγεσία ότι δεν επέδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» προς τις ΗΠΑ, την ώρα που επιχειρεί να επιβάλει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία αμφισβητεί το Κίεβο.

Σε ένα μήνυμα στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφεται επίσης κατά των Ευρωπαίων, που «συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία» και στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, τον οποίο κατηγορεί για αδράνεια από την αρχή του πολέμου.

«Η ουκρανική "ηγεσία" δεν εξέφρασε καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν μαζικές ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία», έγραψε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ενώ Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντώνται στη Γενεύη για συνομιλίες επί ενός σχεδίου που παρουσίασε η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί, (έναν) χαμένο (πόλεμο) για όλους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα.

Εντύπωση προκαλεί το ότι ο Τραμπ βάζει σε εισαγωγικά τη λέξη «ηγεσία», αναφερόμενος ευθέως στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του κοιμισμένου Μπάιντεν, και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου.

Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον κοιμισμένο Τζο σε δράση είπε: "Τώρα είναι η ευκαιρία μου!". Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους.

Η "ηγεσία" της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων "μεγάλων" χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή! Πρόεδρος DJT».

Την ίδια στιγμή, οι συνομιλίες για την Ουκρανία στη Γενεύη, με αφορμή το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε γύρο επαφών με Ευρωπαίους συμβούλους ασφαλείας στη Γενεύη, σύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ.

Ο Γερμάκ επιβεβαιώνει ότι στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν σύμβουλοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία – οι Τζόναθαν Πάουελ, Εμανουέλ Μπον και Γκούντερ Σάουτερ.

Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία, αναφέρει το Reuters.

«Είμαστε πολύ εποικοδομητικοί. Γενικά, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί μια σειρά συναντήσεων σε διάφορες μορφές. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε για την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία», τόνισε ο Γέρμακ.

Ζελένσκι: «Φαίνεται πως οι αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν έναν συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων που βασίζονται στις ουκρανικές αντιλήψεις»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε σήμερα την εκτίμηση πως το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία θα μπορούσε να συμπεριλάβει τις ουκρανικές απόψεις, σχολιάζοντας τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των Ουκρανών, των Αμερικανικών και των Ευρωπαίων στη Γενεύη.

«Φαίνεται πως οι αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν έναν συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων που βασίζονται στις ουκρανικές αντιλήψεις και είναι αναγκαία για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Έχουμε λάβει ήδη σύντομες αναφορές από τα μέλη των αντιπροσωπειών μας σχετικά με τα αποτελέσματα των πρώτων συναντήσεών τους και συνομιλιών», ανέφερε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η δουλειά συνεχίζεται προκειμένου να καταστούν όλα τα στοιχεία πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του βασικού στόχου που αναμένουν οι πολίτες μας: να τερματιστεί η αιματοχυσία και ο πόλεμος», πρόσθεσε.