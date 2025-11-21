Τηλεφωνική συνομιλία των ηγετών Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας με τον Ζελένσκι για τον πόλεμο

0

Επιμένουν για μια δίκαιη ειρήνη

Την «ακλόνητη και πλήρη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στην πορεία προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη» εξέφρασαν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «χαιρέτισαν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της καγκελαρίας, οι Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ σε τηλεφωνική τους συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο, χαιρέτισαν ιδιαιτέρως «την αναγνώριση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και την προθυμία να παρασχεθούν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» και συμφώνησαν να συντονιστούν στενά μεταξύ τους, με άλλους Ευρωπαίους εταίρους και με την Ουάσινγκτον για το θέμα αυτό, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν να επιδιώκουν τον στόχο της διαφύλαξης ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων μακροπρόθεσμα. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση ότι η γραμμή επαφής παραμένει το σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε συνεννόηση και ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ικανές να υπερασπίζονται αποτελεσματικά την κυριαρχία της Ουκρανίας. Τόνισαν επιπλέον ότι οποιαδήποτε συμφωνία που επηρεάζει τα ευρωπαϊκά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίων εταίρων αντιστοίχως την συναίνεση μεταξύ των συμμάχων.