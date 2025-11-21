Η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις «κόκκινες γραμμές» της – Έκτακτες επαφές Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες

0

Το Κρεμλίνο προέτρεψε το Κίεβο να διαπραγματευθεί «τώρα»

Η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές της, δήλωσε σήμερα ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αποκάλυψη αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες προβλέπουν μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Δεν μπορούν να υπάρξουν «αποφάσεις εκτός του πλαισίου της κυριαρχίας μας, της ασφάλειας του λαού μας ή των κόκκινων γραμμών μας», τόνισε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ουμέροφ, ο οποίος είναι γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Ο ίδιος διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε στο περίγραμμα του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε αποδεχθεί τους περισσότερους από τους όρους του.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων που θα απαιτούσε από το Κίεβο να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός του και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σχέδιο καταρτίστηκε ύστερα από διαβουλεύσεις με τον Ουμέροφ, ο οποίος ήταν υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ως τον Ιούλιο και είναι στενός σύμμαχος του Ζελένσκι.

«Το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε αμέσως ύστερα από συνομιλίες με ένα από τα πιο υψηλόβαθμα μέλη της κυβέρνησης του προέδρου Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος συμφώνησε στο μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου, αφού έκανε μερικές τροποποιήσεις, και το παρουσίασε στον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε χθες, Πέμπτη, στο Reuters υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο ο Ουμέροφ δήλωσε σήμερα ότι δεν συζήτησε τους όρους του σχεδίου και πολύ περισσότερο δεν τους ενέκρινε.

«Στη διάρκεια της επίσκεψής μου στις ΗΠΑ, ο ρόλος μου ήταν τεχνικός –διοργανώνοντας συναντήσεις και προετοιμάζοντας τον διάλογο. Δεν παρείχα αξιολογήσεις ή ακόμη περισσότερο εγκρίσεις οποιωνδήποτε σημείων. Αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου και δεν ανταποκρίνεται στη διαδικασία», τόνισε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με το Reuters, ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι δεν υπήρξε διαβούλευση μαζί τους σχετικά με το σχέδιο και προγραμμάτισαν έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν την κατάσταση. Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο πρόσθεσε ότι η Βρετανία και η Γερμανία ανακοίνωσαν πως οι ηγέτες τους θα συμμετάσχουν, ενώ το γραφείο του Ζελένσκι δεν έκανε ανακοίνωση σχετικά με το αν και εκείνος θα μετάσχει. Παράλληλα το AFP μετέδωσε επικαλούμενο έναν Ουκρανό και έναν Βρετανό αξιωματούχο ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θα έχει σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

«Κανένα σχέδιο δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως στην ΕΕ»

Καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένεται να συνομιλήσει τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, το Κρεμλίνο ανακοινώνει πως δεν υπάρχει πια πολύς χρόνος για τον Ζελένσκι και πως το Κίεβο πρέπει να πάρει μια υπεύθυνη απόφαση τώρα.

Ο Ζελένσκι θα έχει σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, και τον Βρετανό ομόλογό του, Κιρ Στάρμερ, για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα στο AFP ένας Ουκρανός και ένας Βρετανός αξιωματούχος.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε πως επιθυμεί να είναι επιτυχημένες οι συνομιλίες και για τον λόγο αυτόν δεν σχολιάζει δημόσια τις σχετικές προτάσεις. «Ο χρόνος του Ζελένσκι τελειώνει», λέει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξαιτίας της προόδου που σημειώνουν οι ρωσικές δυνάμεις στο πεδίο της μάχης.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» από τις ΗΠΑ για τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως προέτρεψε το Κίεβο να διαπραγματευθεί «τώρα» αντί να διακινδυνεύσει να χάσει και άλλα εδάφη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ρωσία δεν συζητούν ακόμα τις προτάσεις λεπτομερώς, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοικτή στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα εκτίμησε ότι η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία μειώνει το περιθώριο αποφάσεων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι καλύτερο να διαπραγματευθούν και να το κάνουν τώρα παρά πιο αργά. Το περιθώριο (του Ζελένσκι) να λαμβάνει αποφάσεις μειώνεται καθώς χάνει εδάφη», σχολίασε ο Πεσκόφ κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό πως η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει να συζητήσει για το θέμα στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 αυτό το Σαββατοκύριακο στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπως δήλωσαν σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Κανένα σχέδιο δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως στην ΕΕ», δήλωσε ο Κόστα όταν ρωτήθηκε σχετικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Σε αυτό το στάδιο δεν έχει νόημα να το σχολιάζουμε», πρόσθεσε.

«Δημοσιοποιήθηκε ένα σχέδιο 28 σημείων. Θα συζητήσουμε για την κατάσταση, τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και με τους ηγέτες εδώ στο περιθώριο της G20. Θα επικοινωνήσω επίσης με τον (Ουκρανό) πρόεδρο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», σχολίασε από την πλευρά της η φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, καθώς είναι θύμα επίθεσης, ενώ πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας πλήττουν την οικονομία της.

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται πάνω μας διότι δεν πρόκειται απλώς για επίθεση εναντίον της, αλλά για μια επίθεση εναντίον των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ», σημείωσε.

«Έχουμε υιοθετήσει 19 πακέτα κυρώσεων και πρόκειται για σκληρές κυρώσεις», τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

Η ΕΕ θα στηρίξει το σχέδιο για την Ουκρανία, αν φέρει δίκαιη ειρήνη με διάρκεια

«Το βλέπει κανείς όταν παρατηρεί τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία, τον αυξανόμενο πληθωρισμό, τα αυξανόμενα επιτόκια και την υπερθέρμανση της πολεμικής οικονομίας. Αργά αλλά σταθερά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κυρώσεις είναι σκληρές», επεσήμανε.

Νωρίτερα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, είχε σημειώσει ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία εφόσον αυτό θα προσφέρει δίκαιη ειρήνη με διάρκεια και με την προϋπόθεση ότι σε αυτό θα συμμετέχουν Βρυξέλλες και Κίεβο.

«Σε ό,τι αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο, όπως κατανοούμε, παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Ζελένσκι, πάντα λέγαμε ότι προκειμένου να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο πρέπει να αποτελούν μέρος του η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι», δήλωσε η Κάλας σε ομιλία της από τις Βρυξέλλες.