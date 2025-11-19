Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στην Γάζα

0

Ύστερα από το μπαράζ βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα

Η Χαμάς κατήγγειλε απόψε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από το μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αιτιολόγησαν τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν εν είδει αντιποίνων για τα πυρά εναντίον στρατιωτών, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στην ανακοίνωσή που εξέδωσε, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει τον ισχυρισμό των IDF ως «ατυχή προσπάθεια να αιτιολογηθούν (…) παραβιάσεις που δεν έχουν τέλος» και καλεί τις ΗΠΑ, οι οποίες μεσολάβησαν για τη συμφωνηθείσα εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία».