Πώς το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ επιχειρεί να αλλάξει τον χάρτη στη Γάζα

Στόχος η συγκέντρωση 5 δισ. δολαρίων και η αποστολή χιλιάδων στρατιωτών για τη σταθεροποίηση του παλαιστινιακού θύλακα

Σήμερα συνεδριάζει στην Ουάσινγκτον για πρώτη φορά το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, με βασική ατζέντα τη δέσμευση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας και τον σχεδιασμό μιας πολυεθνικής δύναμης σταθεροποίησης. Ο νέος οργανισμός, τον οποίο ελέγχει πλήρως ο Αμερικανός πρόεδρος, ξεκινά τις εργασίες του στο «Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Ειρήνη Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», με τη συμμετοχή 47 χωρών και την ΕΕ σε ρόλο παρατηρητή.

Στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης βρίσκεται ο αφοπλισμός της Χαμάς, το ταμείο ανοικοδόμησης και η ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα ανακοινωθούν δεσμεύσεις για τη συγκέντρωση 5 δισεκ. δολαρίων και την αποστολή χιλιάδων στρατιωτών, αν και η ανάπτυξη της δύναμης σταθεροποίησης δεν αναμένεται άμεσα. Στη συνάντηση θα εκφωνήσουν ομιλίες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Συμμετοχές και αντιδράσεις

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ηγέτες όπως ο Βίκτορ Ορμπάν της Ουγγαρίας και ο Χαβιέρ Μιλέι της Αργεντινής, ενώ το Ισραήλ εκπροσωπείται από τον υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη αραβικών χωρών όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, καθώς και η πρόθεση της Ινδονησίας να διαθέσει 8.000 στρατιωτικούς για τη δύναμη σταθεροποίησης.

Η λειτουργία του Συμβουλίου προκαλεί επικρίσεις περί ανταγωνισμού με τον ΟΗΕ, καθώς τα μόνιμα μέλη καλούνται να καταβάλουν 1 δισεκ. δολάριο για την ένταξή τους. Μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία τηρούν αποστάσεις, ενώ η Ευρώπη εμφανίζεται διχασμένη, με τη Γαλλία και την Ισπανία να επικρίνουν τη συμμετοχή των Βρυξελλών μέσω της επιτρόπου Ντουμπράβκα Σουίτσα.