Μέλη εμβληματικών ροκ συγκροτημάτων ενώνονται σε supergroup για την έρευνα για τον καρκίνο

Ο θρύλος του πατινάζ στον πάγο, Ολυμπιονίκης και επιζών του καρκίνου, Σκοτ Χάμιλτον, διοργανώνει την φιλανθρωπική βραδιά

Εμβληματικοί τραγουδιστές της ροκ μουσικής από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 συνεργάζονται για να σχηματίσουν ένα supergroup που θα εμφανιστεί μόνο για μια βραδιά αργότερα αυτόν τον μήνα.

Στις 23 Νοεμβρίου, ο θρύλος του πατινάζ στον πάγο, Ολυμπιονίκης και επιζών του καρκίνου, Σκοτ Χάμιλτον, θα διοργανώσει την ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων Scott Hamilton and Friends για την έρευνα για τον καρκίνο. Στο πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνεται ένα supergroup που αποτελείται από έξι τραγουδιστές από αγαπημένα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 1970 και του 1980.

Το supergroup – που θα εμφανιστεί για μία βραδιά – αποτελείται από τον Κέβιν Κρόνιν των REO Speedwagon, τον Τζέισον Ντερλάτκα των Journey, τον Τζέισον Σεφ των Chicago, τον Τζον Ελεφάντε των Kansas, τον Ουάλι Πάλμαρ των Romantics και τον Μάικ Ρενό των Loverboy. Η σύζυγος του Reno, Κάθριν Στ. Τζερμέιν, θα εμφανιστεί επίσης.

Σε δηλώσεις του στο People, ο Χάμιλτον είπε για την εκδήλωση με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων: «Θα είναι μια μεγάλη, παλιά ροκ εν ρολ παράσταση. Θα έχουμε έξι τραγουδιστές ή ερμηνευτές από έξι συγκροτήματα που ήταν εμβληματικά στα τέλη της δεκαετίας του '70, της δεκαετίας του '80».

«Τόσοι πολλοί από αυτούς τους τύπους είναι οι ήρωές μου» συνέχισε. «Παλιότερα, θα σκότωνα για να πάρω ένα πάσο για τα παρασκήνια για να τους δω, να τους συναντήσω ή να βρεθώ στην ίδια απόσταση με αυτούς τους τύπους, και τώρα τους κάνω την παραγωγή στην παράστασή μου.

Ο Χάμιλτον πρόσθεσε: «Θα ακούσετε τραγούδια που έχετε ακούσει ένα εκατομμύριο φορές να ερμηνεύονται από τους καλλιτέχνες που δημιούργησαν τη μουσική. Φέρνουμε κοντά αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ και μουσικούς για να οργανώσουμε μια απίστευτη βραδιά ψυχαγωγίας»

Ο Νέιθαν τσεν θα κάνει πατινάζ υπό τους ήχους των REO Speedwagon, ο Μάξι Ναούμοφ συνοδεία των Loverboy, είπε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν στην εκδήλωση θα διατεθούν σε κέντρα έρευνας για τον καρκίνο. Ο Χάμιλτον ίδρυσε το ίδρυμα Cares, καθώς και το ίδρυμα The 4th Angel, το οποίο συνδέει νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με επιζώντες.