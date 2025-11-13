Νέα καταγγελία για μοντάζ ομιλίας του προέδρου Τραμπ από άλλη εκπομπή, εξετάζει το BBC

0

Το BBC έκανε γνωστό ότι εξετάζει τις νέες καταγγελίες, που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα The Telegraph, σχετικά με το μοντάζ ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από άλλη εκπομπή του.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανίας έχει βυθιστεί στη μεγαλύτερη κρίση του εδώ και δεκαετίες αφού δύο ανώτερα στελέχη του παραιτήθηκαν, καθώς διατυπώθηκαν κατηγορίες για μεροληψία και για τον τρόπο με τον οποίο μονταρίστηκε μια ομιλία του Τραμπ από την εκπομπή Panorama.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ότι θα καταθέσει αγωγή, ζητώντας αποζημίωση ύψους 1 δισεκ. δολαρίων.

Η εφημερίδα Telegraph, που αποκάλυψε πρώτη το θέμα, γράφει σήμερα ότι μια άλλη εκπομπή του BBC, η Newsnight, έκανε επίσης επιλεκτικό μοντάζ της ίδιας ομιλίας του Τραμπ, τον Ιούνιο του 2022, δύο χρόνια πριν από το Panorama. Το μοντάζ εκείνο ήταν παρόμοιο με εκείνο της εκπομπής Panorama.

«Το BBC τηρεί τα υψηλότερα δημοσιογραφικά πρότυπα» είπε ένας εκπρόσωπος, απαντώντας στο ρεπορτάζ της Telegraph. «Το θέμα αυτό έχει τεθεί υπόψη μας και το εξετάζουμε», πρόσθεσε.

Τη Δευτέρα, το BBC ζήτησε συγγνώμη για την εκπομπή Panorama, στην οποία είχαν συνδυαστεί μαζί τρία μέρη της ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν οι υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Η μονταρισμένη ομιλία έδινε την εντύπωση ότι ο Τραμπ υποκίνησε τη βία, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Δικηγόροι του Τραμπ είπαν ότι το BBC πρέπει να αποσύρει αυτό το ντοκιμαντέρ μέχρι αύριο Παρασκευή, αλλιώς θα καταθέσουν αγωγή ύψους «τουλάχιστον» 1 δισεκ. δολαρίων. Θέλουν επίσης να ζητήσει συγγνώμη το BBC και να αποζημιώσει τον Τραμπ γιατί έβλαψε τη φήμη του και του προκάλεσε «οικονομική ζημία».