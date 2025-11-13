Τουρκία: Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι προκάλεσε το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα, λέει το υπουργείο Άμυνας

0

Ανεστάλησαν όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις των 18 τουρκικών C-130

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι προκάλεσε το αεροπορικό δυστύχημα με το μεταγωγικό στρατιωτικό αεροσκάφος που κατέπεσε πριν από λίγες ημέρες στη Γεωργία σκοτώνοντας και τους 20 στρατιωτικούς που επέβαιναν σε αυτό, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από το Αζερμπαϊτζάν για την Τουρκία και συνετρίβη την Τρίτη. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Σε ενημέρωση του Τύπου στην Άγκυρα το υπουργείο ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και είχε περάσει από τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό, περιλαμβανομένης της τελευταίας συντήρησης πριν από ένα μήνα. Κατά την τελευταία του πτήση δεν μετέφερε πυρομαχικά, πρόσθεσε το υπουργείο.

Ωστόσο, η ίδια πηγή ανακοίνωσε ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις των 18 τουρκικών C-130 ανεστάλησαν εν αναμονή της επιθεώρησης των αεροσκαφών και ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους, το οποίο βρέθηκε χθες, εξετάζεται.

Το αεροσκάφος μετέφερε δεκαμελή ομάδα συντηρητών τουρκικών F-16 που είχαν νωρίτερα πάρει μέρος στους εορτασμούς για την «Ημέρα της Νίκης» για την επέτειο της ανάκτησης του ελέγχου του Ναγκόρνο Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν καθώς και μέλη του πληρώματος και της συντήρησης του εξοπλισμού του, ανακοίνωσε το υπουργείο.

H τελευταία επικοινωνία του αεροσκάφους ήταν περίπου 40 λεπτά πριν από το δυστύχημα.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο τουρκικός στόλος από C-130 της Lockheed Martin είναι παλιός και χρειάζεται ανανέωση, παρά τη γενική αξιοπιστία του αεροσκάφους, και ότι η πιθανή αιτία του δυστυχήματος είναι τεχνική βλάβη.

Το υπουργείο, το οποίο τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε συμφωνία με τη Βρετανία για την απόκτηση 12 C-130J, τα οποία χρειάζεται να περάσουν από τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και συντήρησης, ανακοίνωσε ότι το μοιραίο αεροσκάφος είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και είχε ξεκινήσει τις πτήσεις το 2022 αφού είχε προηγουμένως εκσυγχρονιστεί.

Έκτοτε χρησιμοποιούνταν και συντηρούνταν τακτικά, κατέληξε το υπουργείο.