Ο Λαβρόφ ελπίζει πως οι ΗΠΑ δεν θα προχωρήσουν σε κινήσεις που θα κλιμάκωναν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Μόσχα είναι έτοιμη να ξαναρχίσει επαφές με την Ευρώπη «όταν της περάσει η ρωσοφοβική υστερία», είπε ο Ρώσος ΥΠΕΞ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε στο πλαίσιο συνέντευξής του, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν αργά χθες Τετάρτη το βράδυ, πως η Μόσχα ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον δεν θα προχωρήσει σε κινήσεις οι οποίες θα κλιμάκωναν περαιτέρω τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο Αμερικανός πρόεδρος συνηγορεί εδώ και καιρό υπέρ του διαλόγου με τη Ρωσία, επιδίωξε να κατανοήσει πλήρως τη ρωσική θέση για την Ουκρανία και «επέδειξε δέσμευση να βρει βιώσιμη ειρηνική λύση».

«Λογαριάζουμε στην εκατέρωθεν κοινή λογική και ότι η διατήρηση αυτής της θέσης θα υπερισχύσει στην Ουάσιγκτον», επομένως ότι οι ΗΠΑ θα «απόσχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν τη σύγκρουση σε νέο επίπεδο», φέρεται να είπε ο κ. Λαβρόφ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Πρόκειται για αποσπάσματα συνέντευξης που παραχωρήθηκε στην Corriere della Sera, αλλά η διεύθυνση της ιταλικής εφημερίδας αποφάσισε να μη δημοσιευτεί, σύμφωνα με το TASS.

Ακόμη, ο υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ σημείωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει αναγνωρίσει πως ένας από τους λόγους των ρωσικών ενεργειών είναι η διεύρυνση του NATO και η τοποθέτηση στρατιωτικών στοιχείων του κοντά στα σύνορα της χώρας του.

«Ουσιαστικά για αυτό προειδοποιούν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία κατά τα τελευταία 20 χρόνια», επέμεινε ο κ. Λαβρόφ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν διεξήγαγαν συνομιλίες στην Αλάσκα τον Αύγουστο. Ο κ. Λαβρόφ συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο την 20ή Οκτωβρίου για ενδεχόμενη νέα σύνοδο κορυφής, μερικές ημέρες αφού αναγγέλθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον Ρώσο ομόλογό του.

Κατόπιν όμως ο Ρεπουμπλικάνος ακύρωσε τη σύνοδο. Ο κ. Τραμπ τάσσεται υπέρ των αξιώσεων να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός με τα στρατεύματα των δυο πλευρών να παραμένουν εκεί όπου βρίσκονται. Η Μόσχα απορρίπτει προσωρινή εκεχειρία κι εμμένει στην απαίτησή της το Κίεβο να εκχωρήσει εδάφη.

Στα αποσπάσματα της συνέντευξης που δημοσιεύθηκαν από το TASS, ο κ. Λαβρόφ υποστηρίζει πως η Ευρώπη έχει σκοπό να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Τραμπ προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος.

Η Ευρώπη, στηλίτευσε, «σαμποτάρει όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες και απορρίπτει τις απευθείας επαφές με τη Μόσχα. Επέβαλε νέες κυρώσεις που γίνονται ακόμη περισσότερο μπούμερανγκ για τις οικονομίες (των χωρών μελών της ΕΕ). Προετοιμάζονται ανοικτά για νέο μεγάλο ευρωπαϊκό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας».

Η Μόσχα είναι έτοιμη να ξαναρχίσει επαφές με την Ευρώπη «όταν της περάσει η ρωσοφοβική υστερία», είπε, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περιγραφτεί» η στάση των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Ευρωπαίοι ηγέτες κατηγορούν τη Ρωσία ότι διεξάγει «υβριδικό πόλεμο» εναντίον τους και διαμηνύουν πως θα αντιδράσουν. Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν τον περασμένο μήνα τη 19η δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και συνεχίζουν να συζητούν το πώς θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν πόρους για την υποστήριξη της Ουκρανίας, με δανεισμό ή αξιοποιώντας ρωσικούς δεσμευμένους πόρους, κάτι πάντως που προκαλεί αντιδράσεις από κράτη μέλη.