«Drones μεξικανικών καρτέλ ευθύνονταν για το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ελ Πάσο», λένε οι Αμερικανοί

0

Διείσδυσαν στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ανήκαν σε μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών διείσδυσαν στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, ανέφερε ένας Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος, λίγη ώρα μετά την αιφνίδια αναστολή των πτήσεων από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ελ Πάσο, στο Τέξας.

Το Πεντάγωνο «έλαβε μέτρα για να θέσει εκτός λειτουργίας τους δρόνους» και διαπίστωσε, σε συνεργασία με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA, ότι δεν υπάρχει πλέον «καμία απειλή για τις εμπορικές πτήσεις», σημείωσε η πηγή αυτή.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι διαβεβαίωσε επίσης ότι η απειλή «εξουδετερώθηκε» και δεν διατρέχουν πλέον κίνδυνο τα εμπορικά αεροσκάφη που πετούν στην περιοχή, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η FAA ανακοίνωσε ότι αίρεται η προσωρινή αναστολή πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο. «Όλες οι πτήσεις θα ξαναρχίσουν κανονικά» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Το αεροδρόμιο βρίσκεται δίπλα στο αμερικανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο Biggs Army Airfield καθώς και κοντά στα σύνορα με τη μεξικανική πόλη Χουάρες