Νέος ισχυρός σεισμός δόνησε την Κύπρο

0

Έγινε αισθητός σε όλο το νησί

Αναστατώθηκε η Κύπρος από τη νέα ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 16:23 το απόγευμα της Τετάρτης. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κάνει λόγο για δόνηση 5,3 Ρίχτερ. Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν πως η δόνηση ήταν μεγέθους 5,9 Ρίχτερ, καταγραφή που αργότερα αναθεωρήθηκε.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις αυτές, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 20 χλμ. Για την ώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σημειώθηκε άλλη ισχυρή δόνηση, μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έγινε αισθητή σε όλη την Κύπρο, αλλά και σε περιοχές της Τουρκίας.