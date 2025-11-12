Ισχυρός σεισμός στην Κύπρο, κοντά στη Πάφο

0

Έγινε αισθητός σε όλο το νησί και τα παράλια της Τουρκίας

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Κύπρο.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.4 || 14 km E of #Paphos (#Cyprus) || 6 min ago (local time 11:31:27). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/aHhPCU7PFk — EMSC (@LastQuake) November 12, 2025

Το επίκεντρο, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, εντοπίζεται 48 χλμ. δυτικά της Λεμεσού και 10 χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά της Πάφου.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στην αρχική του εκτίμηση, κάνει λόγο για σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 306 χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά της Μεγίστης (Καστελλορίζου).

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί και τα παράλια της Τουρκίας, ενώ έχουν ακολουθήσει και δυνατοί μετασεισμοί.