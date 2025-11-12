Ισχυρός σεισμός στην Κύπρο, κοντά στη Πάφο

Έγινε αισθητός σε όλο το νησί και τα παράλια της Τουρκίας
Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Κύπρο.
Το επίκεντρο, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, εντοπίζεται 48 χλμ. δυτικά της Λεμεσού και 10 χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά της Πάφου.
Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στην αρχική του εκτίμηση, κάνει λόγο για σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 306 χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά της Μεγίστης (Καστελλορίζου).
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί και τα παράλια της Τουρκίας, ενώ έχουν ακολουθήσει και δυνατοί μετασεισμοί.