Η Ρωσία είναι «έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη»

0

Η προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών έγινε τον περασμένο Ιούλιο και διήρκεσε 40 λεπτά

Η Ρωσία δηλώνει «έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον αξιωματούχο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Πολιτσούκ.

Οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών δεν έχουν συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο από τη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης στις 23 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το TASS, ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένως προτείνει την επανάληψη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Η Ουκρανία απορρίπτει τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι είναι υπεύθυνη για την έλλειψη προόδου στην ειρηνευτική διαδικασία. Στη συνάντηση του Ιουλίου, η οποία διήρκεσε 40 λεπτά, η ουκρανική πλευρά πρότεινε συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν τον Αύγουστο.

Το Κρεμλίνο, ακολούθως, ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, αλλά μόνο στην Μόσχα, όρος που δεν έγινε δεκτός από το Κίεβο.