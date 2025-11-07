«Συστημικός ρατσισμός» στην αστυνομία του Λονδίνου, σύμφωνα με αποκαλυπτική έκθεση

0

«Η μητροπολιτική αστυνομία ήταν θεσμικά ρατσιστική, σεξιστική και ομοφοβική»

Η έννοια του «συστημικού ρατσισμού» δεν αποτελεί απλώς ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, αλλά μια σκληρή πραγματικότητα που αποτυπώνεται σε θεσμούς και πρακτικές πολλών κοινωνιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς νέα έκθεση αποκαλύπτει βαθιά ριζωμένες διακρίσεις και προκαταλήψεις στους κόλπους της.

Η ανεξάρτητη έρευνα, που παραγγέλθηκε έπειτα από μελέτη που διενεργήθηκε το 2023 και υποδείκνυε πως «η μητροπολιτική αστυνομία ήταν θεσμικά ρατσιστική, σεξιστική και ομοφοβική», προειδοποιεί εναντίον των συνεπειών του ρατσισμού στο εσωτερικό του σώματος και στις σχέσεις με τους πολίτες.

Η νέα έκθεση, έκτασης 126 σελίδων, που υπογράφεται από τη Σιρίν Ντάνιελς, διακεκριμένη ειδικό σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, αποπειράται να «αποτιμήσει» τους λόγους για τους οποίους η Met δυσκολεύεται να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις.

Σειρά σκανδάλων τα τελευταία χρόνια υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των πολιτών στη βρετανική αστυνομία, πάνω απ’ όλα η υπόθεση της απαγωγής, του βιασμού και του φόνου το 2021 της Λονδρέζας Σάρας Έβεραρντ από τον Γουέιν Κάζενς, αστυνομικό, εν ώρα υπηρεσίας.

«Δεν πρόκειται για απολογισμό μεμονωμένων περιστατικών, αλλά για διάγνωση των δομών που κάνουν τις ρατσιστικές προκαταλήψεις διαρκώς επαναλαμβανόμενο φαινόμενο», σημείωσε η κ. Ντάνιελς στο δελτίο Τύπου που παρουσιάζει την έκθεση, την οποία τιτλοφόρησε «30 Patterns of Harm» («30 Είδη Κακού»).

Η μητροπολιτική αστυνομία εξήρε τη μελέτη αυτή τονίζοντας πως «αναγνωρίζει το εύρος των προκλήσεων που εγείρει».

Ήδη το 1999, έκθεση είχε υπογραμμίσει τον θεσμικό ρατσισμό της αστυνομίας, μετά τον φόνο το 1993 του μαύρου εφήβου Στίβεν Λόρενς, συνιστώντας δεκάδες μεταρρυθμίσεις.

Πιο πρόσφατες πολύκροτες υποθέσεις έφεραν στο φως τον ρατσισμό, την ομοφοβία, τον σεξισμό και τον μισογυνισμό που έχουν ευρεία διάδοση στην υπηρεσία.

Τον περασμένο μήνα, το BBC μετέδωσε πλάνα τραβηγμένα με μυστική κάμερα για επτά μήνες μέσα σε αστυνομικό τμήμα του κέντρου του Λονδίνου, που έδειχναν αστυνομικούς να κάνουν σεξιστικά, ρατσιστικά και μισογυνικά σχόλια.

Εξέθεσε επίσης τις αντιμεταναστευτικές και αντιμουσουλμανικές απόψεις που έχουν ευρεία διάδοση στο Σώμα. Μετά τις αποκαλύψεις, πέντε αστυνομικοί απολύθηκαν.

Εκτιμώντας πως η μητροπολιτική αστυνομία «δεν είναι σε θέση» να αποτιμήσει η ίδια πόσο αποτελεσματικές είναι οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, η Ντάνιελς εκτιμά πως τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει να αξιολογηθούν με μέτρο «επαληθεύσιμες και απτές αλλαγές» που θα είναι «αισθητές από τους μαύρους λονδρέζους, τους αστυνομικούς, το προσωπικό και τους εθελοντές».