«Το κόκκινο μήλο» – Με… Μαρξ και σφυροδρέπανο, το πρωτοσέλιδο της New York Post για τον Ζόραν Μαμντάνι

Η συντηρητική εφημερίδα του Ρούπερτ Μέρντοκ άσκησε σφοδρή κριτική στον Μαμντάνι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας

Με... Μαρξ και σφυροδρέπανο υποδέχθηκε τον «κόκκινο Μαμντάνι» η New York Post μετά την ιστορική νίκη του στη Νέα Υόρκη.

Ο μουσουλμάνος «δημοκρατικός σοσιαλιστής», ο 34χρονος Ζοράν Μαμντάνι, θριάμβευσε κερδίζοντας τον δήμο των 8,5 εκατ. ανθρώπων, παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον είχε στοχοποιήσει.

«On your Marx (λογοπαίγνιο με τον Καρλ Μαρξ on your marks σημαίνει στις θέσεις σας), get set, Zo (αντί για Go το μικρό όνομα του Μαμντάνι)! Ο Σοσιαλιστής Μαμντάνι κερδίζει την κούρσα για δήμαρχος» αναφέρει χαρακτηριστικά στον τίτλο της η υπερσυντηρητική εφημερίδα, χαρακτηρίζοντας πλέον τη Νέα Υόρκη από «Μεγάλο Μήλο» όπως αποκαλείται, σε... «Κόκκινο Μήλο».

«Στη New York Post ξεπέρασαν τους εαυτούς τους» ανέφερε χαρακτηριστικά στο X ένας χρήστης.

The New York post has outdone themselves pic.twitter.com/mrQQvKmH0Q — Read Raising Expectations (and Raising Hell) (@JPHilllllll) November 5, 2025

Σε ηλικία μόλις 34 ετών, ο Ζόραν Μαντάνι κατάφερε να νικήσει τον πρώην κυβερνήτη, Άντριου Κουόμο, στις δημοτικές εκλογές της πόλης – οι οποίες μάλιστα σημείωσαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή ψηφοφόρων των τελευταίων δεκαετιών.

Η New York Post άσκησε σφοδρή κριτική στον Μαμντάνι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, εστιάζοντας επανειλημμένα στη «ριζοσπαστική» ή «σοσιαλιστική» πολιτική του πλατφόρμα, στην ιδιότητά του ως μετανάστη και μουσουλμάνου, αλλά και στις διαμάχες που ξέσπασαν αναφορικά με τη χρηματοδότηση και την επικοινωνιακή στρατηγική της καμπάνιας του.

Ο Ρούπερτ Μέρντοκ αγόρασε τη New York Post το 1976 και έκτοτε έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητάς της ως μια ταμπλόιντ εφημερίδα γνωστή για τη συντηρητική της γραμμή και τον έντονο πολιτικό της σχολιασμό.