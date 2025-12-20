Αντίποινα των ΗΠΑ στο Ισλαμικό Κράτος στην Συρία – Έπληξαν πάνω από 70 στόχους

0

Τουλάχιστον 5 μέλη του ΙΚ νεκρά από τους βομβαρδισμούς

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε «πάνω από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία», αναπτύσσοντας «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») χθες Παρασκευή (μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας).

Διευκρίνισε ότι η επιχείρηση άρχισε στις 16:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 23:00 ώρα Ελλάδας) και ότι εξαπολύθηκαν «πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον θέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Αυτά είναι αντίποινα για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών από επίθεση που δέχτηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Τουλάχιστον 5 μέλη του ΙΚ νεκρά από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ

Τουλάχιστον πέντε μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή το βράδυ οι ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια εβδομάδα μετά την επίθεση η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και διερμηνέα τους στην περιοχή της Παλμύρας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν «ο επικεφαλής πυρήνα» που ήταν αρμόδιος για τα drones στην περιοχή, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, συμπληρώνοντας πως οι πέντε θάνατοι καταγράφτηκαν στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ