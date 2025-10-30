Σουδάν: Ο ΟΗΕ ζήτησε να τερματιστεί «η στρατιωτική κλιμάκωση» μετά τη σφαγή σε μαιευτήριο της Ελ Φάσερ

0

Αυξάνονται οι πληροφορίες για μαζικές ωμότητες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα να τερματιστεί «η στρατιωτική κλιμάκωση» στο Σουδάν μετά τον φόνο περισσότερων από 460 ανθρώπων σε μαιευτήριο της ελ Φάσερ, μιας στρατηγικής σημασίας πόλη την οποία κατέλαβαν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας οι παραστρατιωτικοί.

Από την Κυριακή που οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) κατέλαβαν, έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας, αυτή την πόλη, το τελευταίο προπύργιο του σουδανικού στρατού στο Νταρφούρ, αυξάνονται οι πληροφορίες για μαζικές ωμότητες.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το Humanitarian Research Lab (HRL) του πανεπιστημίου Γέιλ, «οι σφαγές συνεχίζονται» στην ελ Φάσερ.

Ο επικεφαλής των ΔΤΥ Μοχάμεντ Νταγκλό παραδέχθηκε χθες Τετάρτη το βράδυ ότι στην πόλη σημειώθηκε «μια καταστροφή», όμως πρόσθεσε ότι «ο πόλεμος μάς επιβλήθηκε».

Ο Γκουτέρες δήλωσε «σοβαρά ανήσυχος από την πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση» στην Ελ Φάσερ και ζήτησε «να σταματήσει αμέσως η πολιορκία και οι εχθροπραξίες».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επεσήμανε από την πλευρά του ότι «ανησυχεί βαθύτατα από τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για τον τραγικό φόνο περισσότερων από 460 ασθενών και συνοδών στο σαουδαραβικό μαιευτήριο της Ελ Φάσερ».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το μαιευτήριο αυτό ήταν το μόνο νοσοκομείο που λειτουργούσε εν μέρει στην πόλη.

Μετά την κατάληψη της ελ Φάσερ οι ΔΤΥ ελέγχουν πλέον το σύνολο του Νταρφούρ, μια τεράστια περιοχή στο δυτικό Σουδάν, που αποτελεί το ένα τρίτο της χώρας.

Οι δορυφορικές επικοινωνίες εξακολουθούν να μην λειτουργούν, με εξαίρεση το δίκτυο Starlink το οποίο όμως ελέγχουν οι ΔΤΥ. Παράλληλα οι δρόμοι που οδηγούν στην ελ Φάσερ παραμένουν κλειστοί, παρά τις εκκλήσεις για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει επικοινωνία με ανεξάρτητες τοπικές πηγές.

Κυρίαρχοι του Νταρφούρ

«Περισσότεροι από 2.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια της εισβολής των παραστρατιωτικών στην ελ Φάσερ, με στόχο τεμένη και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού», δήλωσε η Μόνα Νουρ αλ Ντάεμ, αρμόδια για την ανθρωπιστική βοήθεια στην κυβέρνηση του Σουδάν, που πρόσκειται στον στρατό.

Από την Κυριακή περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη, κατευθυνόμενοι κυρίως στην περιφέρεια της Ελ Φάσερ και προς την Ταουίλα, μια πόλη 70 χιλιόμετρα δυτικότερα που φιλοξενεί ήδη 650.000 εκτοπισμένους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Σπάνιες εικόνες που κατάφερε να εξασφαλίσει το AFP από την Ταουίλα δείχνουν εκτοπισμένους να μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους στην πλάτη ή στο κεφάλι. Κάποιοι στήνουν σκηνές, άλλοι, συχνά τραυματισμένοι, κάθονται κατά γης.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προειδοποίησε για «τον αυξανόμενο κίνδυνο ωμοτήτων υποκινούμενων από εθνοτικές σκοπιμότητες» υπενθυμίζοντας το παρελθόν του Νταρφούρ που αιματοκυλίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 από τις σφαγές και τους βιασμούς που διέπραξαν οι Άραβες παραστρατιωτικοί Τζαντζαουίντ, από τους οποίους προήλθαν οι ΔΤΥ, εναντίον τοπικών φυλών των Μασαλίτ, των Φουρ και των Ζαγκάουα.

«Ενότητα»

Οι ΔΤΥ έχουν εγκαταστήσει στο Νταρφούρ μια παράλληλη κυβέρνηση, αντίπαλη εκείνης του αρχηγού του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν. Μαζί με τους συμμάχους τους, ελέγχουν επίσης και ένα μέρος του νότου. Ο στρατός ελέγχει τον βορρά, τις ανατολικές και κεντρικές περιοχές της χώρας.

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για μια νέα διχοτόμηση του Σουδάν, μετά την ανεξαρτησία του Νότιου Σουδάν το 2011.

Όμως ο επικεφαλής των ΔΤΥ τόνισε χθες Τετάρτη ότι η πλήρης κατάληψη του Νταρφούρ από τις δυνάμεις του θα ενισχύσει «την ενότητα» της χώρας.

«Η απελευθέρωση της Ελ Φάσερ είναι μια ευκαιρία για την ενότητα του Σουδάν και εμείς λέμε: ενότητα στο Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο» είπε ο Νταγκλό. «Ζητάμε συγγνώμη από τους κατοίκους της Ελ Φάσερ για την καταστροφή που τους συνέβη αλλά (…) ο πόλεμος μας επιβλήθηκε», υποστήριξε.

Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται εδώ και πολλούς μήνες από την ομάδα "Quad" (ΗΠΑ, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία) έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει γνώση των συνομιλιών.

Οι προτάσεις της Quad για ανακωχή προσκρούουν, όπως δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχους, «στη συνεχιζόμενη πρακτική κωλυσιεργίας» του Μπουρχάν, ο οποίος τον Σεπτέμβριο απέρριψε πρόταση που προέβλεπε να αποκλειστεί από την πολιτική μετάβαση μετά τον τερματισμό του πολέμου τόσο ο ίδιος όσο και οι ΔΤΥ.

Ο ΟΗΕ θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Σουδάν –που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023- έχει προκαλέσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο, με περισσότερους από 12 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί και περισσότερα από 26 εκατομμύρια –περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας- να είναι αντιμέτωποι με οξεία πείνα. Οι περιοχές Νταρφούρ και Κορντοφάν, που ελέγχονται από τις ΔΤΥ, επηρεάζονται ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 260.000 άμαχοι, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά, δεν έχουν τρόφιμα, νερό και περίθαλψη στην ελ Φάσερ. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο διέφυγαν από την πόλη αφού ξέσπασε ο πόλεμος.