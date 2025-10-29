Το Εφετείο μπλόκαρε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

0

Τα δικαστήρια έχουν ήδη αναστείλει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο

Η αμερικανική δικαιοσύνη μπλόκαρε και πάλι, επ’ αόριστον, την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, επιφέροντας πλήγμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην αντιπαράθεσή του με δήμους και Πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Στις 20 Οκτωβρίου ομοσπονδιακό Εφετείο επέτρεψε στην κυβέρνηση να αναπτύξει περίπου 200 μέλη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, λόγω των διαδηλώσεων κατά της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), το βασικό όργανο του Τραμπ για την υλοποίηση της πολιτικής μαζικής απελάσεων αλλοδαπών. Το ίδιο Εφετείο ωστόσο αποφάσισε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι θα επανεξετάσει την υπόθεση σε απροσδιόριστη ημερομηνία, με διευρυμένη σύνθεση, μπλοκάροντας την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

«Το Εφετείο στέλνει ένα σαφές μήνυμα: ο πρόεδρος δεν μπορεί να στείλει τον στρατό σε πόλεις χωρίς να υπάρχει λόγος» σχολίασε ο γενικός εισαγγελέας του Όρεγκον, Νταν Ρέιφιλντ. Σήμερα Τετάρτη «θα πάμε στο Πρωτοδικείο για να παρουσιάσουμε τα επιχειρήματά μας ώστε η ανάπτυξη αυτή να σταματήσει δια παντός», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η δικαστής του Πρωτοδικείου που είχε μπλοκάρει σε πρώτη φάση την ανάπτυξη του στρατού, στις αρχές Οκτωβρίου, είχε προγραμματίσει μια τριήμερη ακροαματική διαδικασία από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή ώστε να αποφανθεί επί της ουσίας του αιτήματος, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα δικαστήρια έχουν ήδη αναστείλει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, όπως είχαν ζητήσει ο δήμαρχος της πόλης και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι. Ο Τραμπ προσέφυγε στις 17 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας την έγκρισή του για να συνεχίσει αυτήν την πολιτική.

Από τον Ιούνιο, ο Τραμπ έχει στείλει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Μέμφις, κάθε φορά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Δημοκρατικών, τοπικών αρχών.