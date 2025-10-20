Εφετείο στις ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ

0

Πέρασε με 2-1 ψήφους από την τριμελή σύνθεση

Ένα διχασμένο Εφετείο έκρινε σήμερα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να στείλει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, παρά τις αντιρρήσεις της Πολιτείας και του δήμου της πόλης, χαρίζοντας στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο μια σημαντική νομική νίκη, καθώς αναπτύσσει στρατό σε ολοένα και περισσότερες πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς.

Το τριμελές 9ο Εφετείο ενέκρινε το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να ανασταλεί η εφαρμογή της δικαστικής απόφασης με την οποία σταμάτησε η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση και να εκδοθούν οριστικές αποφάσεις. Η δικαστής του Πόρτλαντ Κάριν Ίμεργκουτ, που διορίστηκε από τον Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του, έκρινε στις 4 Οκτωβρίου ότι ο πρόεδρος πιθανότατα ενήργησε παράνομα όταν διέταξε την αποστολή στρατού στην πόλη.

Από τους τρεις δικαστές του Εφετείου, οι δύο έκριναν υπέρ του Τραμπ.

Η Ίμεργκουτ μπλόκαρε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Προγραμμάτισε επίσης μια δίκη στις 29 του μηνός για να καθορίσει εάν θα παρατείνει την απαγόρευση ή όχι, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ έχει αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον, και το Μέμφις, ενώ προσπαθεί να στείλει στρατό επίσης στο Πόρτλαντ και το Σικάγο. Οι Πολιτείες και οι δήμοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη αλλά μέχρι στιγμής τα δικαστήρια δεν έχουν κρίνει τελεσίδικα αν οι αποφάσεις του προέδρου είναι νόμιμες. Σε πρώτο βαθμό, τα δικαστήρια έχουν εκδώσει όλα αποφάσεις κατά του Τραμπ. Τα Εφετεία εμφανίζονται διχασμένα: Το 9ο Εφετείο προηγουμένως ενέκρινε την αποστολή στρατού στην Καλιφόρνια ενώ το 7ο έκρινε ότι η Εθνοφρουρά δεν θα πρέπει να αναπτυχθεί προς το παρόν στο Σικάγο.