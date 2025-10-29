Βραζιλία: Εικόνες σοκ με τα πτώματα τουλάχιστον 40 ανθρώπων να κείτονται σε δρόμο του Ρίο ντε Τζανέιρο

0

Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Νωρίς το πρωί, ένα αποτρόπαιο θέαμα εκτυλισσόταν στους δρόμους του συγκροτήματος φαβέλων Πένχα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου περισσότερα από 40 πτώματα εντοπίστηκαν να κείτονται, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου που μίλησε στο πρακτορείο Reuters. Το τραγικό αυτό γεγονός έρχεται μία μόλις ημέρα μετά τη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος που έχει καταγραφεί στην πολιτεία του Ρίο.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της γιγαντιαίας αυτής επιχείρησης, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί. Οι αρχές αναμένεται να δημοσιοποιήσουν νεότερο απολογισμό εντός της ημέρας, καθώς οι έρευνες και η συλλογή στοιχείων συνεχίζονται.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού και οδύνης, με κατοίκους να μεταφέρουν τα άψυχα σώματα στους δρόμους, προσπαθώντας να εντοπίσουν αγαπημένα τους πρόσωπα που αγνοούνταν μετά τις πολύωρες συγκρούσεις. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της τραγωδίας που βίωσε η περιοχή.

Η επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες πριν το Ρίο φιλοξενήσει σειρά διεθνών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, γνωστή ως COP30. Στην πόλη πρόκειται να διεξαχθεί η παγκόσμια σύνοδος των δημάρχων του δικτύου C40, αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς και η τελετή απονομής του βραβείου Earthshot, που έχει ιδρύσει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας.

Οι μαζικές αστυνομικές επιχειρήσεις στο Ρίο δεν είναι κάτι νέο. Παρόμοιες εκστρατείες έχουν λάβει χώρα και στο παρελθόν ενόψει σημαντικών διοργανώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016, η σύνοδος της G20 το 2024, καθώς και η σύνοδος κορυφής των BRICS που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Ωστόσο, το αιματοκύλισμα στην Πένχα επαναφέρει στο προσκήνιο το χρόνιο και δυσεπίλυτο πρόβλημα της βίας στις φαβέλες του Ρίο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τη διαχείριση της εγκληματικότητας στην περιοχή.