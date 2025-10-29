Σε «τεντωμένο σχοινί» η εκεχειρία στη Γάζα: Τουλάχιστον 50 νεκροί από τα πλήγματα του Ισραήλ – Σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός στρατιώτης

0

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι εντόπισε δύο σορούς ομήρων

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι, εκ των οποίων 22 παιδιά, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας της Τρίτης προς Τετάρτη από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα.

«Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 22 παιδιά και πολλές γυναίκες, από τα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύονται από χθες (Τρίτη) το βράδυ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε σήμερα στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

Εξάλλου ακόμη 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο Μπασάλ, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Παράλληλα κατήγγειλε την «καταστροφική και τρομακτική» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε χθες στη Γάζα.

Ο 37χρονος Γιόνα Εφραίμ Φέλντμπαουμ «έπεσε στη μάχη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας» την Τρίτη, επεσήμανε ο στρατός που διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα αφού κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι κατάφερε να «ανακτήσει» τις σορούς δύο ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει πότε σκοπεύει να τις παραδώσει στο Ισραήλ.

Η οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των δύο ομήρων, ωστόσο, σύμφωνα με τους δημοσιογραφικούς κανόνες που ακολουθούνται στο Ισραήλ, τα μέσα ενημέρωσης της χώρας απέφυγαν να τα δημοσιεύσουν, μέχρι να ενημερωθούν επίσημα οι οικογένειες των θυμάτων.

Israel struck multiple sites across Gaza City with one missile hitting near the al-Shifa Hospital. Al Jazeera’s Hani Mahmoud said the strike caused panic among patients and staff. Gaza civil defence officials say two people have been killed. pic.twitter.com/VA6dcuCGi2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 28, 2025

Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας

Η Τουρκία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «παραβιάζει ανοιχτά» τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, μετά τους νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Τρίτης.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρεται ότι η Άγκυρα ανησυχεί για τις αναφορές περί θανάτων αμάχων και καλεί το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον παλαιστινιακό λαό και να στηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη, μόνιμη και συνολική ειρήνη στην περιοχή», τονίζεται στην ανακοίνωση.