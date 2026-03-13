Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έχουν καταρρίψει 111 drones

0

Γίνεται και πόλεμος... εντυπώσεων από τις αντιμαχόμενες παρατάξεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης (CGRI) υποστήριξαν σήμερα ότι έχουν καταρρίψει 111 εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «διαφόρων τύπων» από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ένα οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 στο Φιρουζαμπάντ στην επαρχία Φαρς (νότιο Ιράν) και άλλο έναν στον ουρανό της Ταμπρίζ (βορειοδυτικά) αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από το νέο, προηγμένο αμυντικό σύστημα των CGRI», ανέφεραν στον ιστότοπό τους, το Sepah News.

«Ο συνολικός αριθμός των δρόνων που έχουν καταστραφεί μέχρι σήμερα είναι 111, διαφόρων τύπων», προστίθεται στην ανάρτηση, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.