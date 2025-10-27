Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία

0

Στην περιοχή Σιντίργκι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στις 22:48 τοπική ώρα (21:48 ώρα Ελλάδος) στην περιοχή Σιντίργκι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ στη δυτική Τουρκία.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χλμ.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

Στην περιοχή Σιντίργκι είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου.

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού, καθώς και στους γειτονικούς νομούς της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.