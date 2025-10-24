Μήνυμα Μαδούρο προς τους Αμερικανούς: «Όχι στον τρελό πόλεμο»

0

«Χάρη τον πρόεδρο Πούτιν, χάρη στη Ρωσία, χάρη στην Κίνα, η Βενεζουέλα διαθέτει εξοπλισμό για να εγγυάται την ειρήνη»

«No crazy war please!»: με αυτή τη φράση στα αγγλικά ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απευθύνθηκε στους Αμερικανούς, καθώς συνεχίζει να βλέπει απειλή αμερικανικών επιθέσεων αν όχι στρατιωτικής εισβολής.

Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ άρχισαν να αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων αποβατικών και αντιτορπιλικών, πυρηνοκίνητου υποβρυχίου και μαχητικών τελευταίας τεχνολογίας, στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού, στο πλαίσιο αυτής που η Ουάσιγκτον παρουσιάζει ως επιχείρηση για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών που βάζει ιδίως στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα και προσωπικά τον πρόεδρο Μαδούρο.

«Yes peace», «peace forever», «No crazy war, please!», «No a la guerra loca, no crazy war!» («ναι στην ειρήνη, ειρήνη για πάντα, όχι τρελό πόλεμο παρακαλούμε, όχι στον τρελό πόλεμο»), επέμενε ο κ. Μαδούρο, εναλλασσόμενος ανάμεσα στα αγγλικά και στα ισπανικά, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης συνδικαλιστών προσκείμενων στην κυβέρνησή του, απευθυνόμενος «στους Αμερικανούς εργαζομένους».

«Αυτή είναι η γλώσσα του Ταρζάν», αστειεύτηκε ο κ. Μαδούρο, μεταφράζοντας τι είπε και προσθέτοντας ακόμη «όχι στην τρέλα του πολέμου».

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο εννιά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων, που κατ’ αυτήν μετέφεραν ναρκωτικά, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με συνολικά τουλάχιστον 37 νεκρούς. Η νομιμότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων αμφισβητείται από ειδικούς, καθώς διεξάγονται σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα και οι ύποπτοι ούτε συλλαμβάνονται ούτε ανακρίνονται.

Αντιμέτωπος με την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων με εντυπωσιακή ισχύ πυρός από τον Αύγουστο, ο πρόεδρος Μαδούρο διέταξε να διεξαχθούν στρατιωτικά γυμνάσια και χθες σημείωσε ότι σε αυτά δοκιμάστηκε εξοπλισμός που έχει αγοράσει το Καράκας από τη Ρωσία και την Κίνα. «Χάρη τον πρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, χάρη στη Ρωσία, χάρη στην Κίνα και χάρη σε πολλούς ακόμη φίλους στον κόσμο, η Βενεζουέλα διαθέτει εξοπλισμό για να εγγυάται την ειρήνη», είπε.

Κατά την άποψη του κ. Μαδούρο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος», για να βάλει στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του.